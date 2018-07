Dicas de poupança: IMI. Vou pagar menos €75,71 por ano

Leu bem. Vou pagar menos 75,71 euros anuais de IMI. E porquê? Porque pedi outra vez no início deste ano a reavaliação do valor patrimonial da minha casa. Ando nesta "missão" há vários anos e quem acompanha o "Contas-poupança" (SIC, "Jornal da Noite", quartas-feiras) já conhece bem esta dica. Já tinha poupado há três anos 120 euros no IMI anual.

Acabo de receber a notificação das Finanças com o meu novo Valor Patrimonial Tributário (VPT). E foi uma agradável surpresa. Baixou ainda mais do que eu estava à espera. Estava a prever que o meu imposto municipal sobre imóveis baixasse 60 euros e vai baixar 75 euros no próximo ano (o IMI anda sempre um ano atrasado).

Se quiser saber se está a pagar IMI de mais, basta ir por exemplo a www.paguemenosimi.pt (o site é da Deco). Preenche com os seus dados e fica logo a saber se pode baixar o seu IMI ou se, ao pedir a reavaliação, pelo contrário, aumenta o seu IMI. As duas situações são possíveis. Portanto, simule sempre antes de pedir a reavaliação do valor patrimonial do seu imóvel.

Como funciona?

Comprei a minha casa em 2007 e por isso estive vários anos isento de pagar o imposto. Depois, com as dicas do "Contas-poupança", percebi que podíamos reduzir o IMI a pagar pedindo uma reavaliação do VPT. Assim fiz. Um ano antes de começar a pagar pedi a reavaliação. Baixou nessa altura 120 euros em relação ao que pagaria caso não tivesse feito nada. Agora, passados três anos desde a última reavaliação, posso voltar a fazê-lo. E fiz. Claro que simulei primeiro. Porque ao pedir a reavaliação esta tanto pode subir como descer, mas com o simulador da Deco percebe facilmente, e com rigor, se compensa no seu caso ou não. Não é uma questão de sorte. Só pede se tiver A CERTEZA de que vai baixar o VPT.

A atualização do IMI não é feita automaticamente pela Autoridade Tributária. Tem de ser o contribuinte a pedir. É o que está na lei, mas devia ser automático. Assim, por causa da inércia, milhares de contribuintes estão a pagar mais imposto do que deviam

Em 2015, a minha casa valia para as Finanças 103.240,00 euros, mas entretanto com a reavaliação que pedi no início de 2018, corrigiram a área do meu apartamento (para baixo, nem sabia disto), baixaram o valor da localização da minha casa (a rua passou a valer menos, lembram-se da questão do sol e das vistas?) e como está mais velha, passou para o escalão mais baixo.

Como se calcula o IMI?

Cada Câmara Municipal decide qual é o valor que vai cobrar aos seus munícipes, mas o máximo é 0,45% do Valor Patrimonial Tributário (o mínimo é 0,30%). No caso da Amadora, este ano foi 0,34%. Para o ano pode subir ou descer. É por isso que lhe interessa que o VPT do seu imóvel seja o mais baixo possível.

Assim, por ter pedido a reavaliação, vou ter um desconto de 21,57% no IMI no próximo ano. E estas reavaliações são para sempre, não voltam atrás. Se nunca fizer nada vai estar a pagar IMI como se a sua casa fosse sempre nova a estrear. Tem de mexer-se, pela sua carteira.

Este ano (2018) paguei de IMI 351 euros. Com este "desconto", em 2019 só vou pagar 275 euros – menos 75. Estou contente por ter perdido uma hora na Repartição de Finanças para fazer isto. Neste momento, estou a poupar 195 euros por ano só por ter feito isto duas vezes nos últimos seis anos. Daqui a três anos, cá estarei de volta para simular e, se valer a pena, voltar a pedir outra reavaliação. Eu não os largo. Espero que você também não.