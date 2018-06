Descodificador: quem tem medo do crédito mau?

Por que razão apertam as regras?

Porque com a conjuntura económica mais favorável, os bancos começaram a facilitar a concessão de crédito à habitação que tinham cortado com a chegada da troika a Portugal em 2011. O crédito tem crescido rapidamente desde 2016 para níveis que há muito não se viam. Este ano, até abril, teve uma subida de 26%, para €2,97 mil milhões, o valor mais elevado dos primeiros quatro meses do ano desde 2010. Números que fizeram disparar sirenes no Banco de Portugal. Não só pelos valores mas também porque os bancos ficaram menos restritivos: prazos mais longos (30 a 40 anos), montantes a financiar mais elevados face à avaliação do imóvel e spreads mais baixos. Condições que, a par de um ambiente de juros ‘zero’, tem levado muitas famílias a recorrer a financiamento bancário. Só que, quando os juros subirem, pode haver problemas.

O que vai mudar?

A partir de segunda-feira, por decisão do Banco de Portugal, os bancos têm que cumprir três limites. Primeiro, o montante do empréstimo não pode ser superior a 90% do valor da casa na compra para habitação própria e de 80% nas aquisições para outras finalidades. Apenas pode chegar a 100% nos imóveis detidos pelos bancos, o que na prática já acontece. Segundo, o prazo não pode ultrapassar 40 anos e até 2022 deve convergir para 30 anos. E, em terceiro lugar, a taxa de esforço das famílias (incluindo todas as comissões) não deve ser superior a 50% do rendimento disponível calculada para todos os empréstimos que o mutuário tiver. Além disso recomenda que os contratos de crédito tenham pagamentos regulares de capital e juros. O BdP não quer facilitar mais euforias no crédito, mas os bancos querem fazer negócio. Do lado das famílias será mais difícil aceder a financiamento.

O que preocupa o Banco de Portugal?

São muitas as cautelas e ‘canja de galinha’ por parte do supervisor. A subida da taxa de juro nos créditos à habitação já esteve mais longe de acontecer, e quando acontecer o cinto vai apertar para as famílias que já tenham crédito e as que vierem a contratar ainda com juros baixos. Isto porque as suas prestações mensais irão subir e poderão ficar com um encargo do crédito superior ao que podem efetivamente suportar. O efeito a evitar por parte do BdP não tem eco igual por parte da banca, que diz já ter um quadro regulatório muito exigente face à análise cada vez mais rigorosa dos riscos inerentes, até porque não sendo bem avaliados lhes podem custar mais capital.

O que acontece se bancos furarem regras?

O Banco de Portugal vai vigiar as instituições de perto e fazer avaliações periódicas. Exige que as instituições disponham de “meios e processos adequados para permitir o acesso atempado aos dados” e caso as novas regras não estejam a ser cumpridas pode mesmo “emitir outro tipo de medidas no âmbito das suas competências enquanto autoridade macroprudencial nacional”, não especificando quais. As novas regras foram aplaudidas pela Comissão Europeia, já que tendem a prevenir, como especifica o BdP, impactos negativos sobre as famílias, a banca e a economia. E evitar que situações do passado voltem a acontecer.