Crianças estrangeiras esgotam colégios internacionais

Tal como os mais de 30 mil de franceses a residir em Portugal (segundo números da embaixada), também Elizabeth, Hélène e Swan decidiram nos últimos anos instalar-se no país, trocando a cidade de Paris por Lisboa. A capital tinha quase tudo o que procuravam — bom tempo, segurança, boas condições de vida. Só não tinha, achavam, uma escola internacional, com um projeto de ensino inovador e localizada no centro da cidade. Era isso que procuravam para os seus filhos. E se não havia, por que não lançar mãos à obra? A ideia surgiu em 2014 e três anos depois as três mães, com ajuda de alguns professores, abriram a RedBridge School, no centro de Campo de Ourique.

