Como nasceu o gigante Outsystems

Reza a lenda que os grandes gigantes tecnológicos nascem em garagens. Bill Gates e Steve Ballmer, moços imberbes e sonhadores, tiveram de acomodar os seus dotes de programação a um pequeno espaço no estado do Novo México para darem forma ao sistema operativo da Microsoft. Steve Jobs e e o homónimo Wozniak também tiveram de desenhar as suas grandes ideias em poucos metros quadrados, antes de darem escala global à Apple.

A Outsystems não foge à regra. Nasceu numa garagem, só que em Linda-a-Velha. Em 2001, Paulo Rosado, hoje com 53 anos, já não era nenhum miúdo. Para trás deixara uma carreira académica de engenheiro informático, que incluía uma passagem pela ‘meca’ universitária de Stanford, mesmo ao lado de Silicon Valley (Califórnia), onde chegou a trabalhar na Oracle, antes de regressar a Portugal.

