China na EDP? É melhor não

O ‘papão’ do domínio chinês na EDP parece não assustar os gestores do The Lisbon MBA. Pelo sim pelo não, 52% consideram que se a OPA em curso — da China Three Gorges sobre a empresa elétrica nacional — vingar, isso pode não ser uma boa notícia. Aliás, classificam esse possível controlo do capital da EDP como uma ameaça à economia nacional.

No entanto, 55% dos mesmos acham que o investimento estrangeiro em Portugal pode vir a aumentar nos próximos três meses. Só 6% consideram que poderá diminuir.



Mas, se há algum otimismo quanto à atração de capital estrangeiro para Portugal, já sobre a evolução da economia global os gestores inquiridos são mais cautelosos. Com efeito, a maioria (46%) entende que vamos assistir a um período de estagnação.

Em matéria de recrutamento de mão de obra, as notícias não são famosas. Na verdade, 60% dos gestores do The Lisbon MBA tencionam manter as suas equipas de trabalho tal como estão. Só 36% admitem poder vir a recrutar mais gente e 4% até encaram a possibilidade de optar pelos despedimentos.

O barómetro The Lisbon MBA/Expresso resulta de uma parceria entre a Nova School of Business and Economics e a Católica-Lisbon e conta com a perspetiva dos líderes empresariais, todos eles membros do Clube de Alumni do The Lisbon MBA.