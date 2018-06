Trabalhadores ferroviários dizem temer pela segurança de quem anda de comboio

É um cenário negro aquele que é traçado pelas comissões de trabalhadores (CT) de quatro empresas ligadas ao sector ferroviário: a Infraestruturas de Portugal (IP), a CP – Comboios de Portugal, a EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário e a MedWay – Transporte e Logística.

Os trabalhadores reuniram-se esta semana para tomar uma posição conjunta e apresentar propostas perante a situação insustentável que dizem existir nos comboios. Falam num estado de degradação visível “nas infraestruturas (linhas, sinalização, estações), na falta de qualidade e quantidade da oferta de serviços (supressões, avarias) e nos frequentes descarrilamentos”. Adiantam que “o serviço prestado nalgumas linhas chegou a níveis preocupantes”. E, com isso, “o recurso a transporte rodoviário substituto tornou-se a regra e não a exceção na maioria das linhas não eletrificadas”.

Problemas que “poderão colocar em causa a segurança de pessoas e bens que utilizam todos os dias o transporte ferroviário”, alertam. E que são responsabilidade dos sucessivos governos.

“As comissões de trabalhadores em conjunto alertam para a gravidade desta situação que está a tornar o sector ferroviário num autêntico caos e temem pela segurança dos utentes e trabalhadores, se esta situação se mantiver. Exigimos a tomada urgente de medidas enérgicas para reverter este caminho”, afirmam as CT num comunicado conjunto.

As propostas: mais trabalhadores, comboios e linhas

Os exemplos do mau estado no sector ferroviário são muitos: “o tempo de viagem entre Lisboa e Porto está a níveis dos anos 70 do século passado”; os comboios da linha de Cascais “têm mais de 60 anos”; “os passageiros da linha do Oeste andam mais de autocarro do que de comboio”; e “a velocidade comercial da linha do Vouga é de 30km por hora”. Tudo fruto do “desinvestimento dos sucessivos governos na ferrovia”.

“A falta de manutenção das infraestruturas, a falta de trabalhadores na EMEF, o envelhecimento do material circulante, a não compra de comboios novos, a falta fiscalização da AMT, o encerramento de serviços, linhas e estações, são as principais razões para a falta de qualidade no serviço ferroviário, sector com uma classificação global de segurança das piores a nível europeu”, afirmam as CT.

O acumular de vários erros, sustentam, levou as empresas do sector a acumular um nível de dívida de tal forma elevado que “levam o Governo a executar ‘cortes às cegas’ e cativações neste sector”.

As CT pedem a “contratação imediata de trabalhadores para as empresas, regulador e gabinete de investigação de acidentes ferroviários”, assim como a compra de comboios, o investimento na rede ferroviária, a reabertura de troços encerrados à exploração e a construção de novas linhas”.

O desmembramento do sector terá sido a origem da decadência do sector: “sob vários pretextos vendidos ora como imposição da União Europeia ora como garante do futuro, a CP original foi sendo desmembrada abrindo caminho à sua privatização ou concessão tendo-se criado várias empresas e ‘unidades de negócio’ comprometendo assim o seu funcionamento”.

Os trabalhadores acusam as administrações da CP e da EMEF de esticar ao limite o intervalo entre as intervenções programadas de manutenção dos comboios, o que leva a que circulem “no que se designa por regime ‘degradado’ (por exemplo com um motor a funcionar em vez de dois, encurtando a vida útil do único motor ao serviço). Isto faz com que avariem mais frequentemente, reduzindo ainda mais a fiabilidade e a pontualidade do serviço da CP, deixando muitos passageiros sem comboio”.

Por outro lado, queixam-se da falta de operários: “hoje temos os comboios com mais avarias mas temos cada vez menos trabalhadores para fazerem a reparação e manutenção”.

O cenário é negro também ao nível da infraestrutura ferroviária, ao nível das estações, linhas, sinalização e comunicações, dizem: “As estações estão sujas, vandalizadas, desguarnecidas e cada vez mais desconfortáveis, deixando os passageiros abandonados a si mesmos sem, entre outros aspetos, terem o apoio que legalmente deveria ser prestado pelo gestor de infraestrutura a pessoas com mobilidade reduzida”.

Não há investimento

O estado de degradação da infraestrutura resulta da falta de investimento, acrescentam. Os trabalhadores dão o exemplo do investimento da IP em 2017 - €83 milhões – nas redes ferroviária e rodoviária, quando a média anual de investimento somente na rede ferroviária entre 2002 a 2011 foi de €331 milhões por ano, ou seja, quatro vezes mais”.

Por causa disso, a infraestrutura ficou em más condições o que “levou a CP a reduzir a velocidade comercial em vários troços, chegando mesmo a aumentar o tempo de trajeto nos seus novos horários por questões de segurança”.

Criticam, por outro lado, os sucessivos governos por anunciarem vários investimentos que depois não se concretizam: “Ainda recentemente tivemos disto nota quando o ministro Pedro Marques anunciou mais um plano, desta vez para 2030, quando o que tinha anteriormente anunciado para 2020 não avançou mais do que 15% (segundo os jornais)”.

Comboios com 60 anos em Cascais

“A CP não compra comboios novos há 20 anos”, sendo que “a vida útil de um comboio é de 30 anos. Ou seja, a maioria dos comboios hoje ao serviço está no terço final da sua vida útil, tendo muitos já ultrapassado esse prazo, onerando financeiramente a manutenção e comprometendo a qualidade da oferta com constantes supressões, avarias e atrasos”.

“Os constantes descarrilamentos na via-férrea nalguns casos ocorrem em linhas já intervencionadas com milhões de euros”. Há comboios a circular “com centenas de toneladas acima do permitido por lei, colocando em causa a segurança de pessoas e bens”; a não desmatação da via “compromete a visibilidade da sinalização de segurança, dificultando o acesso em caso de socorro ou desempanagem e aumentando o risco de incêndio”; a “deficiente cobertura da rede de comunicações comboio compromete a segurança da circulação”; e a “falta de vedação das linhas que atravessam zonas populacionais, aliada à existência de diversos atravessamentos não vigiados, potencia acidentes graves”.

Apontam o caso da Linha de Cascais que em 2016 transportou 24 milhões de passageiros (29% do total dos passageiros dos comboios urbanos de Lisboa e 20% do total de passageiros da CP). Mas, apesar do peso desta linha na atividade da empresa, “a CP tem visto negada a autorização para compra de comboios novos (os que aí circulam têm 60 anos) e a IP não tem instruções da tutela nem para as obras de fundo na via (migração da alimentação elétrica similar à da rede geral), nem autorização para substituição da sinalização e controlo de tráfego que se encontram obsoletos”.

E em face da impossibilidade de comprar novos comboios, a CP tem recorrido ao aluguer de comboios, “igualmente velhos e com fraca fiabilidade” – além de caros - à espanhola RENFE.

Já quanto à entidade reguladora – a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes – “tem uma atroz escassez de trabalhadores dedicados ao sector ferroviário resultando daqui a sua quase total inoperância nas tarefas de supervisão na área da Segurança Ferroviária”, dizem ainda os trabalhadores da IP, CP, EMEF e Medway.