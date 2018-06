Gasóleo e gasolina voltam a subir na segunda-feira

Depois de quatro semanas consecutivas a recuar, os preços dos combustíveis rodoviários em Portugal deverão voltar às subidas na próxima segunda-feira, de acordo com as fontes do mercado petrolífero ouvidas pelo Expresso.

A gasolina deverá encarecer 1 cêntimo de euro por litro, enquanto o preço do gasóleo deverá ficar meio cêntimo mais caro a partir de segunda-feira.

A subida das cotações dos produtos petrolíferos, nomeadamente a valorização dos índices Platts, é a principal razão, com o efeito cambial a ter esta semana um impacto marginal na variação dos preços.

A atualização da gasolina e do gasóleo põe termo a um ciclo de quatro semanas de queda de preços.