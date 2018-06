Concursos de obras públicas continuam em queda

Nos primeiros quatro meses, os concursos de obras públicas lançados valem 809 milhões de euros, registando uma redução homóloga de 14%. Sem a ferrovia, seria um deserto

O segmento das obras públicas permanece em queda. Entre janeiro e abril foram lançados concursos no valor de 809 milhões de euros, o que equivale a uma redução homóloga (face ao mesmo período de 2017) de 14%, segundo dados revelados esta sexta-feira pelo Observatório da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Ao todo, são menos 120 milhões de euros em novas empreitadas no quadrimestre, que acabou por ser salvo pela ferrovia. No total, a ferrovia vale 365 milhões de euros, quase metade do valor global do quadrimestre. A Infraestruturas de Portugal lançou em abril um novo concurso, no âmbito da linha de Évora (195 milhões de preço-base) que se junta aos outros dois lançados no mês anterior

Em média, as adjudicações são realizadas com 15% de desconto face ao preço-base. Isto é, as obras públicas lançadas deverão representar 680 milhões de obra futura para a indústria da construção.

Contratos celebrados sobem

A boa notícia para os industriais do setor, está nas adjudicações firmadas. O valor total dos contratos celebrados está nos 643 milhões de euros, uma subida homóloga de 13%.

Desagregando este valor, verifica-se que o melhor desempenho esteve nas adjudicações por concurso público: 408 milhões de euros (subida de 20%), beneficiando de 12 contratos plurianuais de conservação corrente da rede viária (69 milhões).

Na modalidade de ajuste direto o crescimento homólogo está nos 6%, valendo 199 milhões.