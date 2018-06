50 novos acionistas entram no Montepio mas com pouco capital

Numa primeira fase serão 50, mas o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia tem o sonho de serem muitos mais. As entidades da economia social entram no capital a pagar €1 por ação

O arranque de um banco da economia social foi esta sexta-feira formalizado com o anúncio da entrada no capital do banco do Montepio, detido pela Associação, de 50 entidades entre as quiais estão misericórdias, cooperativas e instituições particulares de solidariedade social.

Estas entidades entram a pagar 1 euro por ação, ou seja, ao valor nominal do banco, o que perfaz 2,4 mil milhões de euros e não ao valor a que o banco está registado no balanço da Associação, que ascende a 1,8 mil milhões.

As entradas são simbólicas e deverão no total dos novos 50 acionistas ficar abaixo dos 200 mil euros. Três das 50 entidades -, a Santa Casa (entra com 75 mil euros), a União das Misericórdias Portuguesa (5 mil euros) e a Santa Casa da Misericórdia do Porto (com 10 mil) - entram com 90 mil euros mas a maior parte dos restantes novos donos do banco Montepio deverá entrar com quantias muito mais pequenas, entre 1000 e 2000 euros.

O presidente da Associação Mutualista Montepio, Tomás Correia faz questão de sublinhar que a associação só está a abrir 2% do capital e que até ao final do ano espera ter muitas mais instituições com vontade de se juntar ao projeto. Questionado sobre qual será a intervenção destas entidades no banco, disse que terá de olhar para o modelo de governo de forma a que “os diversos acionistas tomem parte das decisões estratégicas de forma consensual”.

Por isso prometeu que irá arranjar uma maneira de criar um conselho estratégico onde estarão representados os novos acionistas, assim como uma Assembleia de Representantes (decorre do novo Código Mutualista) para que as entidades de economia social estejam ao corrente de todas as decisões importantes e de estratégia do banco. Mas não explicou como vai escolher os representantes dos novos acionistas, ou seja, quem fará parte e quem ficará de fora. Isto apesar de nenhum dos acionistas ter uma posição de referência. A Santa Casa, que até agora é a entidade que investe mais no capital do banco - 75 mil euros - fica com menos de 0,004%.

Edmundo Martinho, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa diz que a instituição “está de corpo e alma ” neste projeto de banco de economia social. Já João Marques Pereira , presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades, destacou o facto de faltar no panorama financeiro um banco da economia social. E justificou: “só quem como nós sabe as dificuldades de financiamento dos projetos da economia social” valoriza “a entidade que está a nascer hoje”.

Manuel Lemos , presidente da União das Misericórdias Portuguesas, também insistiu na importância do momento referindo que “a nossa entrada no capital do banco não é por causa das instituições mas sim das pessoas” e que enquanto o projeto fizer sentido e seguir o objetivo para o que foi criado estará presente.