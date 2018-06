Jornalista do Expresso ganha Prémio de Jornalismo Económico

O jornalista do Expresso Jorge Nascimento Rodrigues foi um dos vencedores do Prémio de Jornalismo Económico promovido pelo banco Santander Totta e pela Universidade Nova de Lisboa.

Em cerimónia hoje realizada em Lisboa, Jorge Nascimento Rodrigues foi premiado na categoria de 'Mercados Financeiros' com o trabalho “Viagem por 10 anos da Grande Recessão”, publicado na edição de setembro de 2017 da revista Exame, onde é feita uma retrospetiva do que foram os 10 anos de crise, com os principais acontecimentos, ano após ano.

O trabalho “Herança Indivisível de Belmiro”, da jornalista Cesaltina Pinto, da revista Visão, é o grande vencedor da 12.ª edição do Prémio de Jornalismo Económico.

O artigo, que foi capa da edição de 7 de dezembro de 2017 da revista, candidatou-se na categoria de Gestão de Empresas e Negócios, relatando ao longo de várias páginas o processo de transição do império de Belmiro de Azevedo para os filhos. O jornalista irá receber um prémio no valor pecuniário de 10.000 euros.

Na categoria de Sustentabilidade e Inovação Empresarial, o vencedor foi António Sarmento, com o artigo “A Inteligência Artificial já está a mudar as nossas vidas” publicado no Jornal Económico em fevereiro de 2017, e que dá conta da revolução e do impacto que a Inteligência Artificial está a ter na forma como trabalhamos, consumimos e interagimos.