Itália paga juros mais baixos em emissão de dívida

O Departamento do Tesouro italiano colocou esta quinta-feira €4,5 mil milhões em títulos a 5 e 10 anos pagando aos investidores juros de 1,82% e 2,77% respetivamente, taxas inferiores às registadas nos leilões de final de maio

Itália regressou esta quinta-feira ao mercado obrigacionista colocando €4,5 mil milhões em títulos a 5 e 10 anos. Nestes leilões, o Departamento do Tesouro pagou aos investidores taxas mais baixas do que nas operações similares realizadas no final de maio, quando a especulação sobre o risco do país abandonar o euro e redenominar a moeda registou um pico.

O Tesouro transalpino emitiu esta quinta-feira €2 mil milhões em obrigações a 5 anos pagando 1,82% quando no leilão anterior em final de maio tinha pago 2,32%. No prazo a 10 anos, colocou €2,5 mil milhões pagando uma taxa de 2,77% face a 3% na emissão de final de maio.

O novo governo italiano, de coligação entre o Movimento 5 Estrelas, o mais votado nas últimas eleições, e a Liga (ex-Liga Norte), tem-se redobrado em declarações de que a saída do país do euro não está em cima da mesa.