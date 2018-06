Faria de Oliveira: “Somos francamente contra a quebra do sigilo bancário”

O representante da banca portuguesa, Faria de Oliveira esteve no parlamento a defender as razões pelas quais os bancos estão “francamente contra a quebra do sigilo bancário”. A divulgação dos maiores devedores da banca conduz à destruição da confiança nas instituições financeiras.

Durante uma deslocação à à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), onde já tinha feito chegar um parecer, Faria de Oliveira assumiu uma posição idêntica à do Banco de Portugal, já noticiada pelo Expresso: as propostas apresentadas pelos partidos destroem a confiança nas instituições, ou seja a relação de confiança com os clientes, vão contra a regulamentação do Banco Central Europeu, além de criarem uma enorme desvantagem para os bancos portugueses se for aprovada.

Faria de Oliveira e os deputados não chegaram a qualquer consenso. Os deputados não vão deixar cair os projectos lei e o presidente da APB não se desvia uma virgula sobre a rejeição ás alterações. Mas durante a audiência de Faria de Oliveira à COFMA não ficou afastada a possibilidade de haver algum entendimento e ajuda em afinar os projectos-lei dos vários partidos.

O presidente da APB sublinha que “é bem patente que a situação de incumprimento em Portugal ocorreu por força da crise da dívida pública portuguesa e do seu impacto sobre a economia”.

A crise da dívida soberana “afetou vários setores de atividade”. Acrescentando ainda que “Portugal não é um caso isolado. A situação da banca em Portugal não foi pior do que aconteceu com a banca em outros Estados-membros”. Exemplificando com a banca alemã. “Na Alemanha até 2012 foram injectados 144 mil milhões de euros nos bancos”. Em Portugal incluindo o BPN , Banif, capitalização da CGS e a resolução do BES (que são os bancos que estão a pagar) foram injetados 17 mil milhões (CoCos - obrigações convertíveis em capital), mas grande parte está pago com elevada remuneração para o Estado, refere, para dizer que “ as ajudas públicas foram bem utilizadas e salvaguardaram o interesse público”.

Recorde-se que o acesso a informação relevante e até agora sigilosa quanto aos grandes devedores da banca foi aprovada pelos deputados na sua essência: querem obrigar o Banco de Portugal e os próprios bancos a divulgar os maiores credores das instituições financeiras que tenham recebido ajudas públicas, ou possam vir a receber.

A resposta do Banco de Portugal já chegou e a da Associação Portuguesa de Bancos também. O supervisor da banca, assim como a APB já enviaram os seus pareceres a Teresa Leal, presidente da Comissão de Orçamento e, Finanças e Modernização Administrativa, e não se desviam nada do que têm vindo a defender, ou seja recusar dar acesso ao parlamento sobre os grandes devedores da banca.