Confiança dos consumidores em queda após recorde de maio

Em junho, a confiança dos consumidores caiu. O principal fator reside na situação económica do país

O indicador de confiança dos consumidores registou em Maio o valor máximo da série iniciada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) em novembro de 1997. Subir sempre cansa e em junho registou uma queda. Já o indicador de clima económico esteve m alta, atingindo um máximo desde 2002.

Segundo o INE, a redução da confiança dos consumidores verificada em junho "resultou do contributo negativo das perspetivas relativas à situação económica do país e à evolução da poupança". O primeiro fator teve um efeito mais expressivo. Em alta em junho, esteve a apreciação relativa à evolução do desemprego e da situação financeira do agregado familiar. As duas variáveis deram um contributo positivo no indicador.

Indústria e comércio em queda

Já a confiança da Indústria Transformadora regista um queda entre janeiro e junho. Em junho, o comportamento do indicador "deveu-se ao contributo negativo da visão sobre a procura global e sobre a evolução dos stocks de produtos acabados", realça o INE na informação divulgada esta quinta-feira. No campo a produção, os industriais revelam-se otimistas.

O setor da Construção e Obras públicas escapa ao sentimento pessimista.. O indicador de confiança subiu no primeiro semestre, atingindo o valor máximo desde março de 2002. Todas as componentes do indicador registaram apreciações positivas.

Já o indicador de confiança do Comércio diminuiu ligeiramente em junho. O contributo negativo veio do volume de vendas e stocks. Mas, as perspetivas de atividade tiveram uma evolução positiva.

Nos Serviços, a confiança aumentou em maio e junho, após uma série de três meses em queda. A evolução contou com o contributo das apreciações sobre a atividade da empresa e a carteira de encomendas.