Cocriadores são os novos consultores

Várias centenas de empresários e gestores nacionais aceitaram o convite da Fujitsu e do Expresso para descobrir o admirável mundo novo da cocriação digital. Um conceito que é, nada mais nada menos, do que uma forma eficaz de responder às exigências da transformação digital, e um tema atual, na agenda de grande percentagem das empresas nacionais e internacionais.

O Centro de Congressos de Lisboa foi o local escolhido para receber os convidados que procuravam mais informação sobre um conceito disruptivo, mas também a partilha de experiências e a descoberta de novas tecnologias que suportem melhores e mais eficientes decisões para os seus negócios.

Durante um debate moderado por Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, que contou com a presença de Tito Carlos Vieira, diretor-geral do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, Sebastião Lancastre, CEO da EasyPay, Margarida Segard, diretora adjunta do ISQ, João Manuel Melo, Head of Innovation Management dos CTT e Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI, a disrupção digital e a importância da co-criação digital foram os temas em cima da mesa.

Com diferentes experiências e perspetivas, os convidados falaram da transformação digital em curso nas instituições que representam, com uma conclusão comum: esta mudança é uma necessidade que não pode esperar. O ritmo a que os negócios se movimentam, a exigência de um consumidor mais informado e atento, e a capacidade de adaptação das equipas a um paradigma em transformação, obrigam a assumir a constante inovação como uma prática diária e permanente. “A agilidade é determinante para a cocriação”, garante Sebastião Lancastre. “Trabalhar em rede é fundamental e obrigatório”, acrescenta Tito Carlos Vieira que não tem dúvidas: “Sozinhos dificilmente conseguimos criar valor”.

Contrariando a ideia habitualmente preconcebida de que as instituições do Estado ficam sempre atrás do sector privado no que se refere à inovação, Alexandre Nilo Fonseca desmistifica: “Portugal tem muito boas autoestradas digitais e também alguns dos melhores e mais avançados serviços digitais do Estado”. Tito Carlos Vieira concorda: “O cidadão já não tem paciência para ir a um organismo do Estado preencher papelada”.

Da teoria à prática

Após uma intensa manhã de debate, e com muita informação para digerir e interpretar, a entrega dos prémios Innovation Awards, atribuídos pela Fujitsu aos seus parceiros cocriativos, contribuiu para materializar as temáticas discutidas. Foram seis as empresas – nacionais ou a atuar em Portugal – premiadas pela sua capacidade criativa e inovadora. CP – Comboios de Portugal, com uma solução de fiscalização e de venda a bordo; EDP Produção, com um projeto de ligação em tempo real entre as áreas de operação e manutenção; Huskvarna, com uma plataforma de serviços mais eficiente; IGEFE, com um projeto de Big Data para o ensino; ISQ e Queijaria Almocreva com uma plataforma que agiliza toda a operação, da produção à logística foram os grandes vencedores, com projetos em áreas distintas mas com a característica comum de contarem com o envolvimento das suas equipas e dos recursos dos parceiros.