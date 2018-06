Sonae IM investe na inteligência artificial para melhorar operações no retalho

A empresa do grupo Sonae que investe em empresas tecnológicas juntou-se a dois fundos de capital de risco para aplicar 8,5 milhões de euros na Nextail, empresa espanhola que criou plataforma na 'cloud' para ajudar o sector retalhista a gerir stocks

A Sonae Investment Management (Sonae IM) é uma das três empresas que estão a investir 10 milhões de dólares (cerca de 8,5 milhões de euros) na tecnológica Nextail, empresa que combina inteligência artificial aplicada ao retalho.

Em comunicado enviado às redações, a Nextail explica que o financiamento de 10 milhões de dólares foi liderado pelo fundo de capital de risco Keen Venture Partners LLP (sedeado em Londres), em conjunto com a Sonae IM e a Nauta Capital (capital de risco com escritórios em Londres, Barcelona e Boston).

A Sonae IM é o ramo do grupo Sonae que tem como objetivo investir em empresas tecnológicas, com aplicação no retalho e telecomunicações, assim como a cibersegurança, tendo no seu portefólio mais de 17 investimentos diretos, de acordo com o comunicado.

“O novo financiamento será utilizado para acelerar o desenvolvimento do produto e duplicar a dimensão da equipa, para suportar o crescimento internacional”, refere a Nextail.

Fundada por Joaquín Villalba e Carlos Miragall em 2014, a Nextail desenvolveu uma plataforma ‘cloud’, que combina inteligência artificial e prescriptive analytics, para melhorar os processos de gestão de inventário dos retalhistas e operações de loja.