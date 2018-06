Sampaio Nunes critica inação de Bruxelas sobre queixa relativa a barragens da EDP

O primeiro especialista a ser ouvido na comissão de inquérito das rendas da energia desafiou os deputados a pedir ao Tribunal de Justiça da União Europeia que analise as queixas que a Comissão Europeia recebeu sobre benefícios alegadamente ilegais à EDP

Pedro Sampaio de Nunes, co-autor de duas queixas à Comissão Europeia sobre alegadas ilegalidades em decisões governativas que terão favorecido a EDP, lamentou esta quarta-feira, no Parlamento, a morosidade de Bruxelas para analisar o processo.

A Comissão Europeia já encerrou a análise de uma das queixas, considerando, no ano passado, não haver irregularidades no regime dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), que a partir de 2007 substituiu as rendas recebidas pela EDP desde 1995. No entanto, uma outra queixa entregue a Bruxelas denunciava a ilegalidade da decisão de 2007 de prorrogar, por cerca de 25 anos, as concessões do domínio hídrico, em benefício da EDP, e sem concurso público.

Pedro Sampaio Nunes notou, na comissão de inquérito sobre as rendas da energia, que Bruxelas admitiu que no caso da extensão das concessões das barragens havia dúvidas sobre se as regras de contratação pública foram respeitadas.

"Consideraram que procedia a questão da contratação pública. Mas o tempo corre e ninguém atua", afirmou Sampaio Nunes no Parlamento. O especialista também acusou Bruxelas de ter decidido, relativamente à EDP, de forma contrária a outras decisões em processos similares. "Porque é que neste caso a Comissão Europeia aparece com posições contraditórias?", questionou.

Em resposta a questões colocadas pelo deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, Pedro Sampaio Nunes instou o Parlamento a agir e a solicitar a intervenção do Tribunal de Justiça da União Europeia.

"Temos uma possibilidade única para clarificar esta situação e remeter ao Tribunal de Justiça esta questão", apontou o primeiro especialista a ser inquirido na comissão de inquérito das rendas da energia.