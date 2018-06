SIC Internacional passa a estar disponível em todo o território dos Estados Unidos

Parceria com a Comcast pretende reforçar a presença nos serviços de televisão por subscrição em estados onde até agora o canal só chegava via satélite

A SIC Internacional assinou um acordo com a Comcast para alargar a sua distribuição a todo o território dos Estados Unidos. Com mais de 22 milhões de subscritores, a segunda maior operadora norte-americana permite ao canal reforçar a presença do canal do grupo Impresa (dono do Expresso) nos serviços de televisão por subscrição em estados como o da Califórnia, Texas, Virgínia ou Pensilvânia. Até agora, a SIC Internacional apenas chegava a estes Estados por DTH - Direct to Home (via satélite).

De acordo com o comunicado da empresa, “a SIC reforça assim a ligação às comunidades portuguesas, e em particular à comunidade dos Estados Unidos, país para onde emite desde a sua origem, há 20 anos”.

Disponibilizada no pacote de língua portuguesa da operadora por 14,99 dólares (€12,84), a SIC Internacional também está disponível 'à la carte' (subscrição individual do canal) por 9,99 dólares (€8,56).

Com mais de 10 milhões de telespetadores em todo o mundo, o canal da estação de Carnaxide é distribuido através do cabo, satélite e IPTV (televisão por protocolo de internet) em França, Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Andorra, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália, Moçambique, África do Sul, Angola e Cabo Verde.

Os canais SIC chegam, no seu conjunto, a 15 países através de 36 operadores.