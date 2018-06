Recursos de sardinha aumentaram 50% e de biqueirão 100%

Associação das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco tem defendido a revisão da quota da sardinha, a dividir entre Portugal e Espanha, das atuais 14.600 para 20 a 25 mil toneladas, ainda este ano

Os recursos de sardinha aumentaram 50% na costa portuguesa e os de biqueirão 100%, o que vem reforçar os argumentos dos pescadores para reivindicar o aumento das quotas de captura, apesar dos dados hoje apresentados ainda serem preliminares.

"Queremos manter as regras de gestão da pesca para proteger os recursos, mas também queremos recuperar um pouco o rendimento e defendemos que se deve adaptar a exploração à nova realidade, que é francamente positiva", disse à agência Lusa Humberto Jorge, dirigente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (Anop Cerco), no final de uma reunião da Comissão de Acompanhamento da Sardinha.

A comissão reuniu-se com o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, e no encontro foram apresentados os resultados preliminares do cruzeiro científico do IPMA, que terminou em maio, e que apontam para uma recuperação de mais de 50% dos recursos da sardinha na costa portuguesa e no golfo de Cádiz e de 100% do biqueirão.

"Os resultados que nos foram transmitidos, ainda que preliminares, são extremamente positivos, com uma recuperação da biomassa como não há memória", disse Humberto Jorge, lembrando que as previsões apontavam para uma recuperação de 10% ao ano. Segundo o dirigente associativo, o secretário de Estado prometeu fazer os possíveis para aumentar as quotas de pesca destas espécies. "Esperamos agora que o Governo consiga, em sede própria, adequar as quotas de captura à nova realidade, para 2019 e ainda para 2018", afirmou.

A Associação das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco tem defendido a revisão da quota da sardinha, a dividir entre Portugal e Espanha, das atuais 14.600 para 20 a 25 mil toneladas, ainda este ano.

Os parceiros da comissão de acompanhamento da pesca da sardinha, presidida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), iniciaram na terça-feira as reuniões para definir as possibilidades de captura de sardinha para 2019.

A Comissão Europeia fixou para 2018 uma quota de 14.600 toneladas, a dividir entre Portugal e Espanha. Portugal pode capturar 9.709 toneladas (66,7%) e Espanha 4.891 toneladas (33,5%), mas 50% do total de capturas têm de ser concretizadas até ao final de julho, ficando as restantes 7.300 toneladas para os meses seguintes.

Os limites anuais de capturas de sardinha desceram entre 2011 (53.616 toneladas) e 2015 (13.387), tendo subido ligeiramente em 2016 (13.698) e 2017 (14.694).

A pesca da sardinha foi retomada em 22 de maio, podendo os pescadores capturar 4.855 toneladas até julho, depois de ter estado interditada entre outubro de 2017 e maio de 2018.