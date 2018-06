Parlamento põe fim aos benefícios fiscais à criação de emprego

Os deputados aprovaram esta quarta-feira a extinção dos benefícios fiscais à criação líquida de postos de trabalho. A proposta foi avançada pelo Bloco de Esquerda e acompanhada pelos deputados do PS e do PCP e, a menos que haja um volte-face na fase final do debate, a sua aprovação significa que, de Julho em diante, as empresas deixam de contar com qualquer majoração em sede de IRC pelas contratações que fazem.

A decisão foi tomada na comissão de Orçamento e Finanças, onde os deputados votaram de forma indiciária a proposta de Lei do governo que propunha a prorrogação, até ao final do ano, de uma lista de 15 benefícios fiscais que estão prestes a caducar (a sua validade termina a 30 de Junho).

O benefício fiscal à criação líquida de postos de trabalho permite às empresas deduzirem 150% do custo com novas contratações, durante cinco anos. A medida é historicamente mal amada pela esquerda e deixa atrás de si um rasto de controvérsia quer nos tribunais, onde as empresas têm contestado a sua aplicação prática, quer no seio das próprias finanças, onde, à luz de um relatório da Inspeção-geral de Finanças, se crê que ela é ineficaz nos seus propósitos e propenso à fraude.

Em abril o governo propôs que o benefício fiscal fosse prolongado, embora com várias alterações que limitavam o seu alcance, mas, face as resistências manifestadas pelo Bloco de Esquerda e o PCP, decidiu-se que o melhor seira mesmo decretar-lhe o óbito.

A proposta de revogação pura e simples do artigo 19º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e aprovada pelos deputados do PS e do PCP. A votação foi indiciária e ainda tem de ser confirmada pelos deputados na generalidade, mas não são de esperar reviravoltas de última hora.

Ao Expresso, Mariana Mortágua argumenta que “o BE não é contra políticas de incentivos à criação de emprego”, mas defende que elas têm de ser o mais abrangentes e eficazes possíveis, critérios que este benefício fiscal não preenche.

Segundo a deputada “há um consenso generalizado de que os benefícios fiscais têm de ser revistos, porque dão azo a abusos e estão concentrados num número reduzido de empresas” e este será um desses casos. À luz das estatísticas, o Estado abre todos os anos mão de cerca de 40 milhões de euros de receita que é maioritariamente aproveita por grandes grupos económicos e até empresas de trabalho temporário, recorda.

Questionada sobre a razão pela qual se prefere a revogação pura e simples do benefício fiscal, em vez da sua circunscrição às PME, Mariana Mortágua responde com o relatório da Inspecção-Geral de Finanças, que chega à conclusão que o incentivo “é ineficaz, quer para as pequenas quer para as grandes empresas”.

Os restantes 14 benefícios fiscais que estão em vias de caducar no final deste mês - entre os quais avultam as isenções de IRC que são concedidas aos swaps e depósitos de bancos não residentes - mantêm-se.