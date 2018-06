Novo Banco vai pagar pelo menos 8,5% de juro por emissão de dívida

A taxa a pagar pela emissão de obrigações subordinadas, até 400 milhões de euros, do Novo Banco será de 8,5% no mínimo, refere o comunicado enviado ao mercado de capitais luxemburguês. “A taxa (igual ou superior a 8,5%) será determinada no momento da definição do preço” da colocação das obrigações. A operação deverá estar fechada até quinta-feira e no dia seguinte, sexta-feira serão conhecidos os resultados.

Liderado por António Ramalho, o Novo Banco, assumiu o compromisso de emitir até 400 milhões de euros de dívida subordinada (classificados para contar para o capital Tier 2), aquando da venda de 75% do capital do banco à Lone Star, em outubro de 2017. A operação anunciada na última sexta-feria tem uma maturidade de 10 anos mas o banco poderá recomprar ao fim de 5 anos.

Os investidores que tenham obrigações sénior do Novo Banco podem trocá-las já que o banco “não pretende efetuar mais recompras de obrigações sénior através de open market, ofertas de aquisição ou ofertas de troca das obrigações sénior nos próximos 24 meses”. O que quer dizer que quem tenha dívida subordinada pode agora trocá-la nesta operação.

A troca de obrigações sénior no âmbito da emissão que está a decorrer permite ao Novo Banco “melhorar a sua estrutura de capitais otimizando os seus rácios de total capital (tier 2) e ajustar a sua estrutura de financiamento com redução de encargos com juro”, referiu o banco na semana passada.

Recorde-se que a CGD colocou a semana passada 500 milhões de euros de dívida subordinada junto de investidores internacionais, fechando assim o seu plano de capitalização acordado com Bruxelas. A colocação da Caixa tem um prazo de 10 anos e uma taxa de juro de 5,75%. Esta operação do banco público também visa reforçar o capital tier2.