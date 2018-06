Habitação. Há 14 meses consecutivos que o preço por metro quadrado sobe

Em maio, o valor médio de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, subiu para 1.176 euros por metro quadrado. Encareceu cinco euros relativamente ao custo registado em abril, um aumento de 0,4%. Já em abril, o preço tinha aumentado quatro euros face ao mês anterior. Há 14 meses consecutivos que o valor tem vindo a aumentar.

Quando comparado com maio de 2017, o valor médio por metro quadrado apurado pelo INE representa uma subida de 5,9%: ou seja, está 65 euros mais caro do que no ano passado.

Segundo o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação, divulgado esta quarta-feira pelo INE, este encarecimento observou-se exclusivamente no segmento dos apartamentos, com o valor médio de avaliação a subir oito euros, para 1.232 euros. Já no segmento das moradias, o preço manteve-se inalterado. Estes cálculos são feitos a partir do valor médio de avaliação bancária registados no âmbito dos pedidos de crédito para aquisição de habitação.

No global, as regiões do Algarve, da Área Metropolitana de Lisboa e a Madeira são as que apresentaram valores de avaliação superiores à media nacional (26%, 21% e 10% acima do valor médio registado no país, respetivamente), de acordo com o Índice do valor médio de avaliação bancária. No outro extremo está o Alto Alentejo, onde se observa o valor mais baixo em relação à média nacional (-31%).

Metro quadrado nos apartamentos T3 sobe 10 euros

Relativamente aos apartamentos, cujo valor médio de avaliação bancária se fixa nos 1.232 euros, o preço mais caro foi observado no Algarve (1.501 euros), enquanto o mais barato na região do Alentejo (980 euros). De abril para maio, os valores nestas regiões aumentaram 1,6%. A única descida foi registada nos Açores (-1,1%). Mas esta região autónoma é, na verdade, a que mais encareceu em termos homólogos (10,6%): passou dos 989 para os 1.056 euros, entre o mesmo mês de 2017 e 2018, 67 euros mais caro.

"O valor médio da avaliação para apartamentos T2 situou-se em 1.249 euros, mais 6 euros que no mês anterior. Para os apartamentos T3, outra das tipologias mais avaliadas, observou-se uma subida de 10 euros, tendo o valor médio se fixado nos 1.161", lê-se no relatório.

Preço das moradias com quatro quartos cai 20 euros

Quanto ao segmento das moradias (com uma avaliação média de 1.074 por metro quadrado), os preços mais altos registam-se em Lisboa (1.445 euros) e no Algarve (1.437). Contudo, esta última região foi também aquela que apresentou a única variação negativa em termos homólogos, com o preço a cair 1% (dos 1452 para os 1437 euros, menos 15 euros).

A região que apresenta o valor mais baixo por metro quadrado, em vivenda, é o Centro (923 euros).

Face ao mês anterior, foi novamente a região do Algarve a apresentar a subida mais acentuada, ainda que praticamente residual (0,8%). Já os Açores, também neste segmento, voltaram a registar a queda mais intensa (-1,5%). Em termos homólogos, o maior aumento das avaliações de moradias observou-se na região metropolitana de Lisboa (7,3%), passando dos 1.347 para 1.445 euros. Mais 98 euros em doze meses.

“Quando comparado com o mês anterior, o valor da tipologia T3 manteve-se em 1.053 euros. A moradia tipo T4 apresentou uma descida de 20 euros, para 1.085 por metro quadrado”, avança o INE.