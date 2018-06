Santander e Bank Millennium olham para Eurobank na Polónia

O espanhol Santander e o BCP estão entre a lista dos interessados à compra da unidade polaca do Société Générale, avança a agência noticiosa Reuters. Também O Crédit Agricole estará interessado

O espanhol Santander faz parte da lista de potenciais interessados na compra do Eurobank, unidade polaca do Société Générale naquele país, juntando-se ao banco do BCP na Polónia e ao francês Crédit Agricole.

O banco detido maioritariamente pelo BCP na Polónia, o Bank Millennium também poderá entrar na corrida, com o referiu a semana passada a Bloomberg e avança esta semana a Reuters. O BCP tem 50,1% do Bank Millennium e quer expandir a sua atividade naquele país.

A Reuters cita fontes da banca que dão como certo o interesse do Santander e do BCP naquele banco polaco da Société Générale, que conta com ativos no valor de 3,2 mil milhões de euros (13,8 mil milhões de zlotys).

Esta não será a primeira vez que quer o Santander quer o BCP disputam a compra de uma operação no mercado polaco: a operação polaca do Deutsche Bank, o Deutsche Bank Polska .

Neste caso foi o espanhol Santander que ficou com a operação do banco alemão com 113 balcões e 1500 trabalhadores. Pagou para isso 305 milhões de euros.

Recorde-se que até março o banco detido maioritariamente pelo BCP teve lucros de 37,2 milhões de euros (155 milhões de zlotys polacos), mmais 11% que em igual período de 2017.