Risco de guerra comercial global provoca pior dia de junho nas bolsas

O índice mundial bolsista perdeu na segunda-feira quase 1%, pressionado por quebras de 1,6% nos mercados emergentes e na zona euro e de 1,2% nos EUA. PSI 20 em Lisboa cai abaixo de 1%. Ásia negoceia esta terça-feira no vermelho, com exceção de Tóquio e Mumbai

O recrudescimento do risco de uma guerra comercial global provocou na segunda-feira a pior sessão nas bolsas mundiais em junho. O índice global MSCI perdeu 0,95%, o pior resultado até, agora, em junho.

A pressão negativa foi generalizada no início desta última semana de junho, com destaque para a maré vermelha na zona euro, nos mercados emergentes e nos EUA. Segundo os índices MSCI, na segunda-feira, a zona euro e os mercados emergentes recuaram 1,6%, as bolsas de Nova Iorque perderam 1,2% e as praças asiáticas caíram 1,1%.

Em Lisboa, o PSI 20 escapou ao pior, com o índice a perder 0,8%. As maiores quedas na zona euro registaram-se em Frankfurt e em Milão, com os índices DAX e MIB a perderem 2,5% e 2,4% respetivamente. O índice Eurostoxx 600 (das seiscentas principais cotadas europeias) recuou 2%.

Esta terça-feira, a maré vermelha prossegue na maioria das bolsas asiáticas, com destaque para Xangai, Taipé e Hong Kong. No entanto, Tóquio, a principal praça da região, e segunda maior do mundo, negociava em território positivo, com o índice Nikkei 225 a subir 0,1% pelas 7 horas (hora portuguesa). A bolsa de Mumbai ganhava 0,25%.

A aproximação da data de 6 de junho – na próxima semana - para a aplicação de taxas aduaneiras dos EUA de 25% sobre um primeiro lote de importações chinesas está a ser encarada pelos investidores como um ponto crítico no atual desenvolvimento das guerras comerciais nascentes à escala global. Os EUA desde junho que aplicam uma taxa sobre as importações de aço e alumínio e a União Europeia respondeu na sexta-feira passada com a aplicação de taxas de 25% sobre €2,8 mil milhões de importações dos EUA.

A União Europeia e a China afirmaram esta segunda-feira, numa declaração conjunta assinada pelo vice-presidente da Comissão Europeia Jyrki Katainen e pelo vice-primeiro-ministro chinês Liu He (considerado o guru económico do poder em Pequim), a sua oposição ao protecionismo e ao unilateralismo crescente.

No Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, na semana passada, Mario Draghi (presidente do BCE), Haruiko Kuroda, governador do Banco do Japão, e Philip Lowe, governador do Banco da Reserva da Austrália, condenaram, com veemência, o protecionismo crescente como minando a confiança internacional dos mercados.