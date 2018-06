Mercados duvidam que Fed decida uma subida dos juros em dezembro

Depois das declarações de Jerome Powell, presidente do banco central dos EUA, no Fórum do BCE em Sintra fazendo eco da incerteza dos investidores em relação ao risco de guerras comerciais, desceu esta terça-feira a probabilidade de uma quarta subida da taxa de juro da Fed este ano

A probabilidade de uma subida da taxa de juro diretora da Reserva Federal norte-americana (Fed) na reunião de 19 de dezembro desceu esta terça-feira, na abertura dos mercados em Nova Iorque, para 46,2%, segundo o monitor da CME para os futuros dessa taxa.

Os mercados apontam, agora, apenas para mais uma subida da taxa diretora na reunião de 26 de setembro, com a probabilidade na ordem de 76,8%. Em vez de quatro subidas de 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual) este ano, as probabilidades no mercado de futuros ficam-se, agora, por três aumentos, com a projeção da taxa diretora a fechar no final do ano no intervalo entre 2% e 2,25%.

Esta alteração na perceção do mercado deve-se às declarações de Jerome Powell, o presidente da Fed, a 20 de junho, na semana passada, no Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, fazendo eco da incerteza reinante no mundo de negócios norte-americano, onde decisões de investimento e de recrutamento estão a ser adiadas em virtude do risco de guerra comercial global. Powell referiu essa incerteza dos investidores norte-americanos num painel com os responsáveis do BCE, Banco do Japão e Banco da Reserva da Austrália. Estes três últimos foram veementes na condenação do protecionismo.

Antes das declarações de Powell em Sintra, a probabilidade de uma quarta subida em dezembro era de 51,3%, na sequência da reunião da Fed de 12 e 13 de junho, onde os banqueiros centrais norte-americanos projetaram quatro subidas em 2018, acelerando o processo de ‘normalização’ da taxa diretora. O risco de guerra comercial global está a travar os investidores norte-americanos, o que poderá repercutir-se negativamente na avaliação da situação por parte dos banqueiros da Fed na reunião de setembro, onde vão atualizar as perspetivas macroeconómicas e as projeções de subida da taxa diretora.