Governador diz que criação do Fundo Monetário Europeu não isenta países de disciplina orçamental

O governador do Banco de Portugal disse esta terça-feira, no Parlamento, que a eventual criação de um Fundo Monetário Europeu não altera a necessidade dos países manterem a disciplina orçamental.

Carlos Costa afirmou que foi "dos primeiros" a defender a criação de um Fundo Monetário Europeu, há quatro anos numa conferência no Ministério das Finanças, pelo que manifestou-se satisfeito por que este possa avançar, mas avisou que isso não significa o fim de medidas tidas como de austeridade.

"O Fudo Monetário Europeu que eu defendo, e defendi muito cedo, não altera a necessidade de disciplina orçamental, apenas altera a instância de diálogo, passa a ser dentro do grupo europeu", afirmou, referindo-se à criação de um fundo na União Europeia à semelhança do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ainda quanto a este mecanismo que poderá financiar os países em dificuldade, Carlos Costa afirmou que para este existir deve dar como garantia a rapidez de reação, meios suficientes, transparência nas condições e a confiança entre parceiros europeus. O governador esteve hoje a ser ouvido no Parlamento no âmbito do grupo de trabalho sobre endividamento público e privado.

Em dezembro passado, no roteiro que propôs para a conclusão da União Económica e Monetária, a Comissão Europeia sugeriu a criação de um Fundo Monetário Europeu (FME), assente no reforço do papel do atual Mecanismo Europeu de Estabilidade. A Alemanha e a França têm dado algum apoio a esta ideia de transformar o fundo de resgate europeu no novo Fundo Monetário Europeu, apoiando países em dificuldades, mas em troca de medidas de ajustamento.

Esta semana, a 28 e 29 de junho, na cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE haverá uma cimeira do euro dedicada ao aprofundamento da União Económica e Monetária. O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse a semana passada, no Luxemburgo, que espera que os líderes europeus consigam na cimeira desta semana começar a tomar decisões importantes para "robustecer o setor bancário e defender mais ainda o euro".

"Nós vamos criar novas linhas de defesa do euro através do reforço do papel do Mecanismo Europeu de Estabilidade, através de uma discussão que se irá iniciar sobre a dimensão orçamental na área do euro. Foi uma reunião verdadeiramente histórica nesse duplo sentido", afirmou Centeno.

Questionado sobre a aparente falta de avanços significativos nas discussões entre os 19 Estados-membros da moeda única sobre as medidas concretas para a reforma da área do euro, incluindo a questão de uma capacidade orçamental própria, considerou que "a Europa é feita de debates, que acontecem em democracia", sendo natural que, "perante 27 democracias maduras, que transportam as suas opiniões para um debate construtivo", o processo de tomada de decisões leve o seu tempo, mas disse acreditar que a cimeira apresente já resultados concretos.