Engie confirma que está a avaliar a EDP Renováveis

A Engie está a avaliar a EDP Renováveis e embora não esteja, para já, a preparar o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA), a empresa francesa admite, em resposta à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que está a estudar o negócio de energias limpas do grupo EDP, como revelou esta segunda-feira a agência Bloomberg.

Depois da notícia da Bloomberg, a CMVM pediu esclarecimentos à empresa francesa de energia. “A Engie gostaria de clarificar que como uma das maiores elétricas europeias, com operações globais, está sempre a avaliar oportunidades de investimento. Dito isto, a Engie gostaria de deixar claro que não tomou nenhuma decisão em relação à EDP Renováveis e atualmente não está a preparar o lançamento de nenhuma oferta de aquisição de ações da EDP Renováveis”, lê-se na resposta da Engie.

A posição da Engie, que não nega que a empresa esteja a estudar a EDP Renováveis, é cautelosa o suficiente para indicar que para já não tem ainda uma decisão sobre a Renováveis. Até porque se a tivesse já teria de ter comunicado a intenção ao regulador.

A CMVM nota que “quando em causa esteja uma oferta pública de aquisição, logo que tome a decisão de lançamento, o oferente deve enviar anúncio preliminar à CMVM, à sociedade visada e às entidades gestoras dos mercados regulamentados”.

A notícia do interesse da Engie na EDP Renováveis surge num momento em que a empresa é alvo de uma OPA por parte da China Three Gorges (CTG), que já anunciou uma proposta de 7,33 euros por ação. A CTG está a preparar as diligências necessárias para tentar obter as aprovações de todos os reguladores e autoridades nos vários mercados em que a EDP Renováveis opera.

A obtenção de “luz verde” será particularmente complexa nos Estados Unidos da América, onde a EDP Renováveis tem quase metade do seu negócio. Segundo a Bloomberg, este é um dos pontos da OPA da CTG que é seguido com maior interesse pela Engie.

A Engie poderá aproveitar a imposição da venda de ativos da EDP Renováveis nos Estados Unidos para tentar fechar um negócio de aquisição desses ativos.

A opção pelo lançamento de uma OPA concorrente sobre toda a EDP Renováveis por parte da Engie será mais complexa, uma vez que 82,6% do capital da empresa está nas mãos da EDP, que por sua vez é detida em 28,25% pela República Popular da China.

As ações da EDP Renováveis estão esta terça-feira a negociar em alta, tendo valorizado já mais de 3%, para 8,665 euros, sendo que já chegaram a 8,99 euros por ação. Valem, portanto, mais 18% do que o preço oferecido pela CTG.