Défice do Estado agrava-se em 1592 milhões até maio

Dados da execução orçamental revelam deterioração das contas das administrações públicas nos primeiro cinco meses do ano. Ministério das Finanças garante que, corrigidos os "fatores especiais", os números estão em linha com o Orçamento do Estado

As administrações públicas tiveram um défice de 2225 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano, revelou o ministério das Finanças em comunicado no dia em que serão divulgados os dados detalhados da execução orçamental pela direção-geral do Orçamento. Trata-se de um agravamento de 1592 milhões de euros face ao período homólogo de 2017.

Explica o ministério de Mário Centeno que a "evolução do saldo global é explicada por um crescimento da despesa (2,9%) acompanhado de um decréscimo da receita (-2,3%)" e que, no caso da receita, esta "está afetada pelo aumento dos reembolsos de IVA e IRS e pelo adiamento na entrega do modelo 22 do IRC de maio para junho". Ou seja, a "maior parte destes efeitos dissipar-se-á nos próximos meses".

As Finanças garantem que, "quando corrigidos os fatores especiais que influenciam a execução em contas públicas, mas não afetam o saldo anual em contas nacionais, esta evolução encontra-se em linha com a melhoria prevista em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018".

Recorde-se a meta original de défice do Orçamento do Estado para 2018 era de 1% do PIB (corrigida depois para 1,1% com as medidas para os incêndios) e foi revista em baixa no Programa da Estabilidade para 0,7%. Os dados agora divulgados estão em contabilidade pública (numa ótica de caixa) e não em contabilidade nacional (numa ótica de compromissos) que é a relevante para as regras europeias e para a meta fixada no Orçamento.

No primeiro trimestre, segundo dados do INE publicados na última sexta-feira, o défice em contas nacionais no primeiro trimestre ficou em 0,9%.