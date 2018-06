Bolsa de Lisboa abre em terreno negativo

O PSI 20, principal índice da bolsa de Lisboa, abriu esta segunda-feira no vermelho, a cair 0,32% para 5.557,72 pontos, uma tendência em linha com as bolsas europeias. Também na sexta-feira a bolsa de Lisboa encerrou com o PSI 20 a subir 1,9% para 5.575,4 pontos, a subida mais expressiva entre as congéneres europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, três desceram e uma ficou inalterada. A Navigator e a Altri ficaram no topo das subidas com ganhos de 5,36% e 5,13%, respetivamente.

Pelas 8h50, sete cotadas continuavam estava em queda, cinco a negociar em terreno positivo e cinco mantinham-se inalteradas.

Para as perdas contribuem essencialmente a Mota-Engil, cujas ações estão a descer 1,19% para 2,9 euros, e a NOS, com uma queda de 0,83% para 4,8 euros.

Pelo contrário, a negociar em terreno positivo estão os CTT (a subir 0,8% para 3,04 euros), a Semapa (a subir 0,66% para 22,8 euros)e a EDP (a subir 0,6% para 8,38 euros), que lideram os ganhos.

E, à hora de publicação desta notícia, as ações da Sonae, Pharol e F. Rama mantinham-se inalteradas.