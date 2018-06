Arábia Saudita: sector automóvel vai crescer à boleia das mulheres

A Arábia Saudita levantou este domingo a proibição imposta às mulheres de conduzirem no país, uma decisão do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman anunciada em setembro do ano passado no âmbito de um plano de modernização do país. E o facto de passarem a existir mulheres ao volante não traz apenas alterações na vida delas.

Numa altura em que a queda no preço do petróleo e o abrandamento económico afetam as vendas de automóveis nos países do Golfo, esta alteração pode ter impactos positivos para a economia daquele que era o único país do mundo que tinha tal proibição.

“As mulheres são a próxima China”, sublinhou ao jornal alemão “Handelsblatt” Dieter Zetsche, líder da Daimler, fabricante dos automóveis da Mercedes-Benz, referindo o potencial que a classe média chinesa trouxe ao sector.

É “uma decisão que traz inúmeras oportunidades não apenas para o Governo, investidores estratégicos, seguradoras do sector automóvel, empresas de leasing de carros, fundos de pensões e investidores privados, mas para todo o sector na criação de soluções inovadoras que sirvam a procura”, conclui um relatório recente da PricewaterhouseCoopers (PwC).

Segundo a consultora, cerca de três milhões de mulheres sauditas devem obter a carta de condução e começar a conduzir até 2020. E esta mudança terá impacto na economia. A expectativa é que as vendas de automóveis cresçam 9% por ano até 2025 à boleia das mulheres, que o crescimento anual do leasing de automóveis aumente 4% entre 2017 e 2025 e que o mercado de seguros automóveis cresça 9% por ano entre 2017 e 2020.

“As mulheres sauditas têm estado por trás de inúmeras conquistas e agora visivelmente atrás do volante”, sublinha no relatório Hala Kudwah, consultor líder da PwC e especializado em serviços financeiros para a Arábia Saudita. “Quando consideramos a dimensão do mercado, a nossa análise conclui que existe uma oportunidade para aumentar o número de escolas de condução no Reino em cerca de 50%, um aumento que se traduzirá em mais oportunidades de emprego para as nossas mulheres.”

Um estudo recente, citado pelo “Handelsblatt”, conclui que 77% das mulheres sauditas querem aprender a conduzir. E outras já o podem fazer, ao terem tirado a carta de condução em países vizinhos.