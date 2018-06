Mudança pode render mais 45% no salário

No ano passado, um trabalhador no ativo em Portugal que se tenha mantido ao serviço da mesma empresa, no mesmo posto de trabalho ou noutro, registou um aumento salarial de 3,7% em termos nominais e 2,3% em termos reais. Mas se mudou de entidade empregadora (e foram cerca de 200 mil os que o fizeram) os números são diferentes. Para estes, os aumentos salariais rondaram os 7,8%, o equivalente a uma valorização real de 6,3% no vencimento. Estes são os números oficiais que resultam da contabilização anual do Gabinete de Estatística e Planeamento do Ministério do Trabalho. Mas há outros. Os das consultoras de recrutamento que diariamente lideram processos de contratação para as empresas. E, para essas, o potencial de valorização salarial de um profissional numa situação de transição de carreira é muito superior e pode traduzir-se em aumentos de 45%, em funções muito específicas da área tecnológica.

Há muito que o economista João Cerejeira, docente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, aconselha quem quer aumentar o salário a mudar de emprego. Em termos globais, os números dão-lhe razão, embora sejam poucos os portugueses que procuram ativamente novas oportunidades profissionais. Mas em que áreas e funções é que esta valorização é mais expressiva? A pedido do Expresso, a multinacional de recrutamento Michael Page analisou 71 profissões, em dez sectores de atividade e distintos patamares de progressão, para apurar as carreiras e sectores em que os profissionais mais ganham em mudar.

Fruto da escassez de talento e da competitividade que se vive no sector, a área das Tecnologias de Informação está em destaque. A meio da sua carreira, um responsável de segurança informática pode aumentar em 45% o salário bruto médio anual de €58 mil que aufere, se decidir arriscar e mudar de empresa. E não estamos a juntar a este valor os benefícios extrassalariais oferecidos. Nesse caso, há que somar o equivalente a mais 20% do salário bruto anual oferecido ao profissional (ver a tabela ao lado, que resume as funções com maior valorização associada à transição).

Lisboa paga melhor a quem muda

O levantamento realizado pela Michael Page a pedido do Expresso mostra que para a generalidade dos sectores e das funções, mudar de emprego representa ganhos entre os 10% e os 25%. Valores sempre superiores aos 7,8% nominais apurados pelos organismo de estatística do Ministério do Trabalho. Em alguns casos, há diferenças nesta valorização, consoante se trate de uma contratação para Lisboa ou para o Porto. A capital tende a pagar mais para que um trabalhador decida mudar.

Carlos Andrade, diretor da Michael Page com responsabilidade pela gestão do escritório da multinacional no Porto, justifica a desigualdade com a dimensão do mercado e com o próprio contexto de cada sector, que é também visível nos salários praticados. E cita como exemplo o Retalho. “Nesta área há, desde logo, uma grande disparidade salarial entre as duas cidades, que se justifica com o facto de as ‘funções vitais’ das empresas estarem centralizadas em Lisboa. Muito embora as firmas do sector até possam ter uma presença de grande dimensão a norte do país”, explica.

Se em início de carreira não há, no Retalho, grandes variações salariais, a partir do meio da carreira o cenário é diferente. Um diretor de operações de uma empresa de nesta área ganha, em Lisboa, mais €47 mil euros anuais brutos do que se desempenhasse as mesmas funções no Porto. Para esta função, a consultora apurou salários anuais brutos de €110.000 e €63.000, em Lisboa e no Porto, respetivamente. A variação do salário à mudança é semelhante nas duas cidades (variando entre os 7% e os 12%), consoante se trate de funções em início ou de topo de carreira. Um comportamento semelhante é identificado na área Fiscal e Legal. Um diretor jurídico, no topo da sua carreira, ganha mais do dobro em Lisboa do que ganharia a trabalhar no Porto (€150 mil brutos anuais para €63 mil, respetivamente) e o seu potencial de valorização numa situação de mudança também é superior na capital do país: 20% contra 15%.

Em regra, na generalidade dos sectores e das profissões, a valorização salarial associada à mudança aumenta à medida que os profissionais progridem na sua carreira. Exceto, mais uma vez, nas Tecnologias de Informação. Aqui, um gestor de projeto, no início do seu percurso profissional, pode alcançar uma valorização salarial na ordem dos 25% se mudar de emprego, enquanto o potencial de aumento de um diretor de Sistemas de Informação (no topo da carreira) não vai além dos 20%.

O argumento dos benefícios

João Cerejeira e Carlos Andrade estão em sintonia nas previsões: o potencial de valorização salarial associado à mudança de emprego deverá continuar a aumentar nos próximos anos, sobretudo em sectores onde já é muito difícil contratar. Contudo, o especialista da Michael Page chama a atenção para o facto de existirem empresas nacionais que já perceberam que terão de praticar salários competitivos, se quiserem reter os seus profissionais neste contexto concorrencial. João Cerejeira corrobora: “À medida que tivermos ganhos salariais significativos à transferência, as empresas serão forçadas a aumentar os salários que praticam, sobretudo em áreas onde há grandes dificuldades de recrutamento.”

Mas, para Carlos Andrade, esta pressão pode não se traduzir diretamente nos salários. É que o levantamento realizado pela consultora deixa transparecer que a estratégia dos recrutadores, em casos onde a percentagem de aumento salarial associada à mudança não é significativa, é aumentar o peso dos benefícios oferecidos aos profissionais. Na generalidade das funções analisadas — com exceção dos patamares iniciais de carreira, onde os benefícios oferecidos não são expressivos —, ao aumento salarial associado à mudança de emprego acrescem benefícios, que podem variar entre os 5% e os 30% do valor bruto anual do salário.

“A generalidade das empresas estão a melhorar muito os seus benefícios e a sustentar neles os seus argumentos para a retenção de talento”, reconhece Carlos Andrade. Falamos de seguros de saúde e de vida, cheques infância, subsídios de alimentação em cartão, tudo o que sejam benefícios de menor tributação. Mas João Cerejeira alerta: “A questão dos benefícios só é benéfica para a empresa, não para os profissionais, até em situações de despedimento.” E relembra que “os benefícios podem ser retirados em momentos de crise, o salário não”.