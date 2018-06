Dicas de poupança: duas perguntas que o podem fazer poupar centenas de euros

Convém ter 10 olhos bem abertos quando vamos a um banco. Não é que estejam a fazer nada ilegal, mas sem nos apercebermos podemos estar a dar de bandeja aos bancos, sem necessidade, centenas de euros exatamente pelos mesmos serviços.

Pedi simulações a três bancos para um crédito pessoal para fazer obras em casa. Coloquei-me no papel de um cliente que precisava de 10 mil euros para fazer as tais obras. Descobri pormenores muito interessantes que lhe podem um dia ser úteis.

Pergunte sempre se o seguro de vida é facultativo

Na Caixa Geral de Depósitos (CGD) não era obrigatório o seguro de vida. Claro que pode sempre fazer um seguro de vida se o entender, mas no meu caso entendo que por 10 mil euros a pagar num tempo relativamente curto (cinco anos) não se justifica. Pergunte sempre a si próprio se os seus familiares poderiam suportar essas mensalidades caso lhe acontecesse alguma coisa. O critério é sempre esse. Aceito opiniões contrárias.

Começaram então as surpresas quando me dirigi a outras entidades bancárias. No Novo Banco disseram-me que o seguro de vida era obrigatório. Teria de pagar à cabeça 789,35 euros pelo mesmo. Esse valor ficaria incluído no valor do empréstimo. O funcionário acrescentou que podia sempre fazer um pedido por escrito a solicitar que me "perdoassem" o seguro de vida e que, teoricamente, podia ser aceite, mas numa situação normal o seguro está sempre incluído.

O que achei interessante é que como comecei a fazer tantas perguntas sobre o seguro de vida, o funcionário sugeriu-me que fizesse um seguro de vida à parte do crédito pessoal. Como se o quisesse fazer só porque sim e que o usasse junto do banco para os mesmos efeitos. Fez a simulação e ficaria a pagar "apenas" 425,22 euros. Isto é: menos 364,13 euros e exatamente com os mesmos efeitos.

Não estava à espera que esta sugestão viesse do próprio funcionário. Portanto, há aqui uma primeira lição. Se precisar de um crédito num banco, seja ele qual for, se insistirem que tem mesmo de fazer um seguro de vida, insista também que pode fazer o seguro de vida mas na seguradora que você quiser e não na seguradora que eles querem. Se o banco quiser garantir que paga o valor em dívida, não lhes deveria fazer diferença de onde vem o dinheiro. Use essa argumentação. Se não aceitarem, peça para o banco fazer ele próprio o seguro mas como se fosse à parte. Vai ver que provavelmente vai encontrar uma diferença substancial.

Agora a parte mais interessante. No Millennium BCP pedi a simulação para os 10 mil euros e a funcionária foi muito simpática e solícita. Preencheu todos os dados, imprimiu e entregou-me a simulação. Com o seguro de vida e uma coisa chamada PPP (Plano de Proteção de Pagamentos), incluída no valor a emprestar. O seguro de vida no valor de 579,19 euros e o tal PPP no valor de 1103,51 euros. Um total – a mais – de 1682,70 euros.

Perguntei: "Mas para ter este crédito tenho de pagar isto?!"

A resposta foi:

- "Não é obrigatório, mas é normal..."

- "Normal?"

- "Sim, normalmente as pessoas aceitam..."

- "Mas se eu não quiser, rejeitam-me o crédito?"

- "Não, não é obrigatório".

- "OK. Então quero uma simulação sem esses valores, por favor".

O valor que iria pagar A MENOS era de 2323,04 euros. Menos 464,61 euros por ano, durante os tais cinco anos. Imagine que se tratava de alguém que diz que "sim" a tudo ou que não percebe o que lhe estão a meter à frente. Há pessoas que assinam e pronto. Acham que tem de ser. Às vezes nem comparam com outros bancos.

Estão a ver para onde vai o nosso dinheiro se não estivermos atentos? Vai para os seguros, taxas, aberturas de processos, avaliações, etc. Temos de ler mesmo todas as letrinhas – e comparar muito – antes de contratar um crédito.

Repito. Nenhum destes seguros e planos de proteção são ilegais ou têm algum problema. Mas só deve contratá-los SE OS QUISER MESMO. E mesmo que os queira pode perfeitamente contratá-los à parte, numa seguradora, ou mesmo no próprio banco às vezes por metade do preço ou menos.

Aprendi que fazer duas perguntas simples (o seguro é obrigatório?; posso fazer o seguro à parte?) podia fazer-me poupar 2323 euros. Não aceite de olhos fechados as primeiras propostas que os bancos lhe fizerem.