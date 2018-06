Milionário francês planeia investir mais €1,2 mil milhões

A Vanguard Properties, a empresa portuguesa do milionário francês Claude Berda, é uma das interessadas em comprar a Herdade da Comporta, o falido projeto turístico do Grupo Espírito Santo (GES), mas o interesse desta companhia em Portugal não é de agora. Desde o final de 2015 que a Vanguard anda a comprar terrenos e edifícios para reabilitar em Lisboa, na Comporta e no Algarve, e hoje tem, em diferentes fases de desenvolvimento e prestes a começar as obras ainda este ano, um conjunto de 15 empreendimentos que representam um investimento total de €680 milhões.

