Gestão da EDP vai a Pequim e Nova Iorque

A equipa de gestão da EDP iniciou uma ronda de apresentações no estrangeiro para convencer investidores e analistas do mercado de que a contrapartida oferecida pela China Three Gorges (CTG) pelas ações da elétrica é demasiado baixa.

Segundo o Expresso apurou, António Mexia e o administrador financeiro da EDP, Miguel Stilwell, já realizaram um primeiro encontro com investidores em Londres e têm agendadas deslocações a Pequim (na próxima semana) e a Nova Iorque (na semana seguinte).

