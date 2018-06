Empresa que roubou a Champions promete revolução

Há quem lhe chame a “Netflix do desporto”, por transformar radicalmente a experiência de ver desporto, à semelhança da plataforma online de séries e filmes. Mas a estratégia da Eleven Sports nos sete mercados onde opera vai muito além da sua plataforma de streaming. A operadora britânica criada em 2015 — que tem os direitos de transmissão televisiva de várias das mais importantes competições de futebol na Europa, na Ásia e na América — adquiriu no final de maio os direitos da Liga dos Campeões, da LaLiga espanhola e da Ligue 1 francesa para Portugal. E esta semana anunciou novos direitos desportivos no país, ao adicionar os da Bundesliga, da Supertaça alemã, da Jupiler Pro League, da Supertaça da Bélgica e do canal oficial do Arsenal.

Para continuar a ler clique AQUI