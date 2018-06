Descodificador: Quem tem medo da diretiva?

1. O que vem a diretiva alterar?

É a maior reforma de sempre de direitos de autor na União Europeia desde 2001 e, a ir para a frente, vai abalar o negócio de gigantes como o Facebook ou a Google, que terão de passar a remunerar convenientemente os autores dos conteúdos que divulgam, incluindo imagens, músicas ou notícias. Poderá alterar profundamente a internet como hoje a conhecemos, uma rede de livre e fácil acesso a todos os conteúdos. A diretiva foi esta semana aprovada pelo comité para os assuntos legais, um passo importante até à votação final pelo Parlamento Europeu (PE). Os seus defensores argumentam que estas plataformas digitais têm amealhado milhares de milhões de euros em ‘cliques’ e publicidade sem que os repartam com os detentores de direitos. Já os seus detratores afirmam que coloca em causa liberdades primordiais, como a liberdades de expressão e de imprensa.

2. Qual é a maior polémica?

Ao todo, a diretiva contém 24 artigos, mas aquele que tem causado mais polémica e dividido os Estados-membros é o 13º, conhecido pelos detratores como “máquina de censura”. Vem determinar, em benefício de todos os titulares de direitos de autor e conexos, que as plataformas digitais que utilizam e difundem conteúdos carregados pelo utilizador (os chamados user uploaded content) terão de implementar mecanismos que impeçam o efetivo carregamento de conteúdos cuja disponibilização não seja autorizada pelos titulares de direitos (de autor e conexos). Este sistema de filtragem de upload identifica os conteúdos protegidos por direitos de autor colocados online sem autorização, de forma a garantir o pagamento aos titulares de direitos.

3. Vai haver um imposto sobre links?

Está no Artigo 11º e diz respeito aos conteúdos noticiosos e direitos de editores, disponibilizados nas plataformas que servem de agregadores de notícias, mas não pagam pela utilização dos mesmos — conseguindo porém atrair publicidade à custa dos mesmos. Este artigo propõe que o conteúdo jornalístico divulgado por estas plataformas passe a ter o chamado “imposto de links”, de forma a remunerar mais os direitos de autor a partir das receitas publicitárias embolsadas pelas redes sociais e agregadores de notícias. Simultaneamente, permite que os links de artigos jornalísticos que sejam acompanhados de algum tipo de descrição tenham de ter uma licença (que vigorará nos 20 anos seguintes).

4. Quando entra em vigor?

Primeiro, terá de ser aprovada pelo Parlamento Europeu (PE), o que poderá ocorrer apenas em janeiro — se acontecer. É que a diretiva, em discussão desde 2016, está longe de gerar consenso. Na votação do comité JURI esta semana (o último de cinco comités a pronunciar-se), antes de passar para o lado do PE, a diretiva teve 14 votos a favor (incluindo Portugal), nove contra e duas abstenções. O texto aprovado terá de receber agora, em plenário, o mandato do PE, que depois o irá negociar com o Conselho Europeu, o que deverá ocorrer mais para o final de 2018. Só depois poderá ir a votação final. Há quem acredite que os opositores tudo farão para empurrar processo até ao final do atual mandato do PE, em abril de 2019, para tudo voltar à estaca zero.