Casa do Rock in Rio a leilão por €115 mil

Provavelmente, a primeira pergunta que está a fazer depois de ler o título é: “Há uma casa no Rock in Rio?”. Sim, há uma casa no Rock in Rio e é mesmo a sério, não é de imitação. É um projeto da Life Style Century 21, uma área de negócio desta mediadora que desenha e constrói casas à medida e que tanto podem ser de betão como modulares, ou seja, estruturas prefabricadas combinadas ao gosto de cada um, que são depois montadas num terreno previamente comprado ou herdado.

Foi precisamente uma destas construções modulares — que podem ser facilmente desmontadas e colocadas noutro local — que a Century 21 instalou no recinto do Rock in Rio (RIR) para ser usada durante os dias do festival pela SIC, um dos principais parceiros do evento. E será precisamente esta casa que será leiloada para o público em geral no dia 26 de junho, às 19h, no recinto do RIR, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

A base de licitação começa nos €115 mil e este será o montante máximo que ficará para a Century 21. Tudo o que resto que for conseguido será doado à iniciativa ‘Está Tudo Conectado’, que protege as florestas.

De acordo o diretor-geral da empresa, Ricardo Sousa, “esta foi claramente uma estratégia de reconhecimento da marca, porque o RIR tem valores com os quais nos identificamos, mas quisemos levar isto para fora dos quatro dias do evento e foi aí que surgiu a ideia de fazer uma casa dentro do recinto”, conta ao Expresso.

Mas “não podíamos construir ali uma casa de betão, ela tinha de ser facilmente transportável para outro sítio no final do evento e tinha de ser sustentável, em linha com os valores do RIR”, acrescenta. Uma máxima que até acabou por ligar bem com o leilão, uma ideia que surgiu “quando o RIR nos desafiou a apoiar o projeto das florestas”.

Uma casa a sério

Desenhada pelo arquiteto Sérgio Carvalho, diretor da Life Style Century 21, esta é uma casa a sério, com quartos, sala, cozinha e casa de banho. Trata-se de uma moradia de tipologia V2 (dois quartos) com uma área total de implantação de 123 metros quadrados (m2), dos quais 110 m2 são habitacionais e distribuídos por dois pisos e um terraço. Conta ainda com um alpendre e uma escadaria que ocupam uns 68 m2 e com uma varanda de 26 m2 no piso 1.

Além disso, “apresenta elevadas capacidades térmicas e acústicas”, descreve a mediadora, e é ainda uma casa totalmente sustentável, por causa dos materiais que utiliza e por poder ser montada e desmontada sem deixar resíduos nem ter qualquer impacto nocivo para o solo, garante a Century 21.

Como participar no leilão?

O primeiro requisito é ter um terreno livre ou estar a pensar comprar um porque, tal como referido em cima, a ideia não é deixar a casa no Parque da Bela Vista, mas sim instalá-la num outro local quando o festival acabar.

Depois basta fazer uma inscrição no site da Century 21 (ou através do e-mail leilao@century21.pt) para a qual é necessário apresentar o Cartão de Cidadão e o Número de Identificação Fiscal (NIF) bem como um cheque de caução no valor de €1000, que será devolvido no final do leilão.

Além disso, é preciso vir preparado monetariamente porque o vencedor do leilão terá de entregar, na hora e em cheque, um sinal de €5000 e ainda assinar logo o contrato de promessa de compra e venda.