Preço das casas sobe 12% no primeiro trimestre

O preço das casas voltou a acelerar no início de 2018, pelo quinto trimestre consecutivo. A subida entre janeiro e março foi de 12,2%, segundo revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira.

As casas estão mais caras em todo o país. O Índice de Preços da Habitação aumentou 12,2% em termos homólogos (face ao mesmo trimestre do ano passado). São mais 1,7 pontos percentuais do que o valor observado no fecho de 2017. “Este foi o quinto trimestre consecutivo em que se verificou uma aceleração dos preços das habitações transacionadas”, refere o INE, adiantando que a subida foi maior (13%) entre as habitações existentes do que entre as casas novas, onde preços avançaram 9,7% em termos homólogos.

Além de estar em alta face aos valores praticados no início de 2017, o índice também cresceu face ao último trimestre anterior. Segundo o INE, os preços evoluíram 3,7% no total, mas neste período com os alojamentos novos a puxarem mais pelos preços (4,4%) do que os alojamentos existentes (mais 3,6%).

O INE adianta ainda que, primeiros três meses do ano, foram vendidas 40.716 casas, mais 15,7% do que no mesmo período de 2017 mas menos 4,1% do que no trimestre anterior (entre Outubro e Dezembro de 2017).