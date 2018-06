Empresários chineses visitam o porto de Sines

Representantes de 70 empresas de vários setores visitam esta sexta-feira o porto de Sines

Os empresários chineses participantes no Encontro para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países da Língua Portuguesa que decorre desde ontem em Lisboa visitam esta sexta-feira as instalações do porto de Sines.

O encontro conta com a participação de uma comitiva de 70 empresas chinesas de vários setores. A visita ao porto de Sines insere-se no reconhecimento da importância das estruturas portuárias portuguesas na participação de Portugal na iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota".

Wu Meng, diretor geral delegado do departamento de Cooperação Bilateral da Câmara chinesa para o Comércio Internacional, salientou ontem à Lusa que a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ é "uma das mais importantes do Presidente Xi (Jinping) e proporciona uma boa plataforma de cooperação entre a China e todos os países que quiserem aderir”.

O responsável acrescentou que Portugal já manifestou interesse em participar nesta iniciativa e “pode desempenhar um papel importante” devido “aos seus portos, que são muito bons”, e à ligação ferroviária China-Europa que Pequim quer incentivar.

Também em declarações à Lusa, a vice-ministra do Comércio da China, Gao Yan, realçou a importância do Fórum Macau, criado há 15 anos pelo governo de Pequim, salientando que, neste período as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa aumentaram 11 vezes e as áreas de cooperação passaram de sete para 20.

O interesse da China por Portugal tem-se traduzido em investimentos recentes em vários setores. Além da oferta de aquisição China Three Gorges sobre a EDP, ontem a Teixeira Duarte anunciou que vai vender a sua participação de 7,5% na Lusoponte ao grupo estatal China Construction Group por 23,5 milhões de euros