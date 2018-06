Défice ficou em 0,9% do PIB no primeiro trimestre

A execução orçamental do Estado fechou o primeiro trimestre com um défice de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB), revelou esta sexta feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Tomando como referência "os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre" o saldo da administração pública ficou negativo em 434,3 milhões de euros, correspondendo a 0,9% do PIB, regista o INE.

O Governo comprometeu-se, para 2018, com um défice de 0,7% do PIB, inferior ao valor de 0,9% (3% incluindo a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos), registado em 2017.

O resultado anunciado pelo INE é inferior a estimativa de 1% avançada a semana passada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

Pelas contas da UTAO, a redução do défice (excluindo as medidas extraordinárias) foi 1,1 pontos percentuais face ao primeiro trimestre de 2017. O resultado do primeiro trimestre representará, em termos nominais, 31% do desempenho anual, o que permite uma evolução favorável até ao final de 2018.

No Orçamento de Estado apresentado em outubro, o Governo apontou como défice orçamental a cifra de 1% do PIB. Mas, no Programa de Estabilidade 2018-2022, a meta foi revista em baixa - 0,7% tornou-se na nova referência.

Para o conjunto do ano, as principais instituições internacionais apresentam previsões orçamentais alinhadas com as do Governo. Só a Comissão Comissão está mais pessimista, antecipando um défice de 0,9% do PIB.

Segundo o INE, a capacidade de financiamento da economia situou-se em 1,2% do PIB no ano móvel terminado no 1º trimestre de 2018, um resultado idêntico ao observado para o trimestre anterior.