Teixeira Duarte vendeu 7,5% da Lusoponte a uma construtora do Estado chinês

O grupo Teixeira Duarte (TD) tem estado a desfazer-se de alguns negócios e esta quarta-feira assinou um acordo para venda dos 7,5% que detinha na Lusoponte à maior construtora da China, uma empresa estatal, a China Construction, apurou o Expresso.



O acordo de compra foi assinado por Pedro Maria Teixeira Duarte e Manuel Teixeira Duarte. A Lusoponte é a empresa concessionária das pontes Vasco da Gama e 25 de abril, em Lisboa.



Recentemente o grupo Teixeira Duarte vendeu a participação que detinha no Lagoas Park, em Oeiras. Estas vendas fazem parte de um acordo com três bancos - a CGD, o BCP e o Novo Banco - para reduzir a dívida. O objetivo do plano de vendas de ativos do grupo é conseguir um encaixe de 500 milhões de euros.



A Mota-Engil e a Vinci são os maiores acionistas da Lusoponte, com 38% e 37%, respetivamente. Depois surge a Atlantia, com 17,5%, e por fim aparecia a TD com 7,5%.



Ao que o Expresso apurou, o negócio está ainda condicionado ao eventual exercício do direito de preferência por parte dos principais acionistas da Lusoponte. Não foi possível apurar o valor da transação.