Teixeira Duarte quer sair da Lusoponte e vender posição a interesses chineses

O grupo Teixeira Duarte anunciou esta quinta-feira que negociou a venda da sua participação de 7,5% na Lusoponte com uma empresa chinesa, por 23,3 milhões de euros. Num comunicado colocado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na Internet, a posição do grupo na Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo, é titulada por uma sua participada a 100%, a Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. O contrato-promessa da venda foi feito com a Companhia de Investimento China-Portugal Global, Limitada. A operação está porém ainda sujeita a autorizações e eventuais exercícios de direitos de preferência.