Sinal forte do Eurogrupo aos mercados no pacote para a Grécia

Montante da última tranche para Atenas acima das expetativas, almofada financeira para 22 meses e participação do FMI na vigilância pós-programa a partir de agosto são os traços principais do acordo fechado esta sexta-feira pelo Eurogrupo após uma maratona de discussões

Depois de uma maratona de discussões na reunião do Eurogrupo realizada no Luxemburgo, que entrou pela madrugada de sexta-feira, os ministros das Finanças da zona euro deram um sinal forte aos mercados do seu empenho em garantir uma saída ‘limpa’ da Grécia em agosto.

Aprovaram um pacote que foi apara além das expetativas dos analistas, nomeadamente em relação à última tranche a desembolsar para Atenas e ao prolongamento das maturidades do mais volumoso empréstimo concedido pelos fundos de resgate.

O sinal foi reforçado pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, que manifestou partilhar “a emoção do momento” do virar de página sobre a Grécia, considerando que a organização que dirige “não tem reservas sobre a sustentabilidade da dívida grega no médio prazo”.

Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo, na conferência de imprensa que fechou a reunião, sublinhou que este Eurogrupo "é para recordar", no que foi secundado pelo comissário Pierre Moscovici que referiu tratar-se de um "momento histórico" que coloca um ponto final simbólico à crise do euro. O ministro das Finanças helénico Euclid Tsakalotos considerou, em conferência de imprensa, que o pacote acordado dá "confiança ao mercado".

