Raize com forte procura dos investidores na dispersão do seu capital

Nos primeiros dias da oferta pública de venda (OPV) da Raize a investidores de retalho a procura tem sido “forte”. A OPV foi lançada esta segunda feira , dia 18 e os investidores de retalho e institucionais podem adquirir as primeiras acções da fintech até dia 12 de julho. Depois disso as ações serão negociadas na Euronext.

O objetivo da empresa fundada por José Maria Rego e Afonso Eça é alcançar “uma base alargada” de pequenos investidores. No mínimo cada investidor tem de investir 100 euros (o que corresponde a 50 ações) e no caso da oferta exceder a procura, proceder-se-à ao rateio das ofertas de forma proporcional

A empresa que gere uma plataforma de crowdfunding (bolsa de empréstimos que permite a particulares financiarem pequenas e médias empresas (PME) vai dispersar até 25% do capital, disponibilizando um total de 750 mil ações, a um preço fixo de dois euros , o que representa 15% do capital desta fintech. O montante total da oferta é de 1,5 milhões de euros,, o que levará a uma capitalização de 10 milhões de euros. Mas a entrada de novos acionistas pode no futuro chegar até aos 25% do capital da empresa.



“Com base na procura verificada nos primeiros dias, estimamos que a totalidade das ações da Raize fiquem subscritas durante as primeiras semanas da oferta”, adianta a Raize à sua base de utilizadores. E acrescenta que “ esta estimativa reflete uma forte procura dos investidores de retalho e perspetiva a necessidade de rateio de ordens no final da operação”.

A subscrição termina a 12 de julho e os resultados da oferta são apurados a 13 de julho. A estreia em bolsa, no Euronext Acess, acontecerá a 18 de julho. A OPV da Raize está a cargo de um sindicato bancário que integra a Haitong Bank, Ativobank e o Banco Best.

A Raize foi criada em 2015 e já concedeu mais de 14 milhões de euros em financiamento a PME portuguesas num total de 714 operações e nas quais investiram mais de 19 mil pessoas que colocaram na fintech o seu dinheiro.