Guerra comercial. União Europeia aplica novas taxas sobre importações dos Estados Unidos

Lista dos produtos que estão agora sujeitos a impostos adicionais por parte dos europeus, em geral 25%, foi publicada na quinta-feira no jornal oficial da União Europeia

As medidas de retaliação da União Europeia contra alguns produtos dos Estados Unidos, como 'jeans', whisky ou motociclos, em reposta aos impostos de Washington sobre o aço e o alumínio, entraram em vigor nesta sexta-feira.

A lista dos produtos que estão agora sujeitos a impostos adicionais por parte dos europeus, em geral 25%, foi publicada na quinta-feira no jornal oficial da União Europeia, para serem aplicados a partir de hoje.

O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu impor taxas sobre as importações de aço e alumínio.

No dia 1 de junho entraram em vigor as taxas às importações de aço (de 25%) e alumínio (de 10%) da União Europeia (UE), Canadá e México, uma decisão que fez disparar as tensões comerciais e gerou palavras de condenação e represálias.