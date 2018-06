Famílias com filhos tiveram ‘jackpot’ no IRS

As sucessivas alterações à forma como os filhos são considerados no IRS, que motivaram acesas discussões ideológicas entre a direita e a esquerda, tiveram um vencedor claro: as famílias, que, no espaço de dois anos, viram as deduções à coleta mais que duplicar. Cresceram 44% com o CDS/PSD e, por cima disso, mais 70% com António Costa, mostram estatísticas frescas da Autoridade Tributária.

Em 2015 Passos Coelho introduziu o chamado ‘quociente familiar’ no IRS porque supostamente era um modelo mais justo de apoiar as famílias com filhos. Em 2016 António Costa revogou-o com o argumento de que beneficiava os mais ricos. Dois anos volvidos, é possível apurar o grande vencedor desta disputa política e ideológica: as famílias com filhos, que ganharam sucessivamente ora com um modelo, ora com outro.

Estatísticas frescas publicadas esta semana pela Autoridade Tributária (AT) referentes ao IRS de 2016 mostram precisamente que, no espaço de apenas dois anos, o desconto que os filhos passaram a dar no IRS mais que duplicaram, para níveis recorde de que não há memória.

Em 2014 a despesa fiscal associada a esta dedução era de 383 milhões de euros. Em 2015, com o ‘quociente familiar’ galgou aos 552 milhões de euros. E em 2016, com a revogação da medida e o regresso ao ‘quociente conjugal’ disparou para os 941 milhões de euros. Fazendo contas mais miúdas, isto significa que uma família que em 2014 tinha um desconto médio de 315 euros no IRS à conta dos filhos, viu-o subir para 454 euros em 2015 e para 771 euros em 2016 (para 2017 não há dados porque as declarações de IRS foram entregues há poucos meses).

Além de evidenciarem um recorde absoluto em termos de despesa fiscal, os dados também mostram que António Costa foi mais generoso do que Passos Coelho. Quando o governo CDS/PP fez a reforma do IRS e com ela enxertou o ‘quociente familiar’ na nossa legislação fiscal, acabou a dar globalmente mais 44% de benefícios fiscais às famílias. Só que, como António Costa compensou a anulação do quociente familiar com um reforço das deduções à coleta por filho, acabou por despejar muito dinheiro às famílias com filhos.

De resto, esta subida assinalável acabou por levar ao aumento global de todas as deduções à coleta. Em 2018, o Estado abriu mão de 3,57 mil milhões de euros de IRS, aos quais se somam mais 794 milhões de euros em benefícios fiscais diretos. As deduções com despesas gerais e familiares (um desconto fiscal de 250 euros que é concedido mediante a apresentação de fatura) encabeça a lista, representando 1,3 mil milhões de euros de despesa fiscal. Seguem-se as deduções por filho e, mais no fim da tabela, as despesas de saúde (421 milhões de euros, ao todo) e as de educação (257 milhões de euros).

9% das famílias pagam 50% do IRS

De resto, em termos globais, as estatísticas da AT, trabalhadas a partir do conjunto das declarações de IRS de 2016, continuam a confirmar que o IRS é um imposto muito concentrado num número reduzido de agregados.

Ao todo, há cerca de 5 milhões de agregados familiares a entregar declarações de IRS mas, destas, só 52% é que têm algum IRS a pagar. Os 48% restantes acabam por não pagar qualquer imposto porque ele é absorvido pelas deduções à coleta a que têm direito (e não se leva em conta quem tem rendimentos mesmo baixos, porque esses estão dispensados de entregar declaração, não entrando nestes números).

Se fizermos incidir a lupa sobre os cerca de 2,6 milhões de agregados que pagam efetivamente algum IRS, verifica-se novamente um estreitamento da fatura fiscal para os rendimentos médios e altos. Há várias contas que se podem fazer, mas um número ilustrativo deste afunilamento é que 9,6% das famílias (as que têm mais de 50 mil euros de rendimento bruto ao ano) asseguram praticamente 50% do IRS liquidado no ano.

Este efeito é também visível se analisarmos as taxas efetivas médias por cada nível de rendimento (isto é, a relação entre o IRS pago e o rendimento bruto). Em média, uma família portuguesa destina 13,1% do que ganha para o IRS, mas este valor sobe aos 24% nas famílias com rendimentos entre 50 e 100 mil euros brutos ao ano e depois aos 34% para quem ganhe entre 100 e 250 mil euros, precisamente porque os rendimentos declarados em Portugal são ainda muito baixos.

Ao todo, em 2016 os contribuintes pagaram 10,76 mil milhões de euros de IRS (por via dos rendimentos que são incluídos na declaração, o que exclui por exemplo os dividendos e os juros), mais 544 milhões de euros a titulo de sobretaxa extraordinária.