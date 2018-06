Caixa coloca dívida de 500 milhões de euros sem grandes investidores do BES

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) já colocou 500 milhões de euros em obrigações subordinadas no âmbito do plano de capitalização acordado com Bruxelas. Esta operação, que conta para efeitos de rácio de capital (tier II), foi colocada no mercado junto de investidores internacionais a uma taxa de juro de 5,75% a dez anos.

A taxa de juro de 5,75% é, segundo a agência noticiosa Bloomberg, garantida para os primeiros cinco anos, podendo sofrer alterações decorrentes da evolução do mercado.

Os grande fundos que investiram em obrigações subordinadas do antigo BES e que, em dezembro de 2015, viram esta dívida passar do Novo Banco para o “BES mau” não participaram nesta operação. Em comunicado, referem que “os riscos associados ao investimento na dívida bancária portuguesa são elevados”. Entre estes estão a Pimco, BlackRock, Attestor Capital e CQS.

Segundo os grandes investidores, os investimentos em dívida bancária são “proibitivos”, desde logo por o Banco de Portugal não ter encontrado uma solução para as perdas que sofreram provocadas pela resolução do antigo BES.

Os fundos referem que poderão equacionar investir em Portugal se a situação que foi criada em dezembro de 2015, com a retransferência das suas obrigações subordinadas para o “BES mau”, for resolvida.

Naquela que tinha sido a mais recente emissão da CGD de dívida perpétua, realizada em 2017, foram colocados 500 milhões de euros junto de investidores com uma taxa de juro de 10,75%. Esta operação também teve o boicote dos grandes fundos lesados do BES.

Investidores do Reino Unido e Portugal lideram compra

A emissão de dívida revelou interesse por parte dos investidores internacionais tendo mesmo, segundo o comunicado da CGD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) superado a oferta disponível de 500 milhões de euros de “forma expressiva”.

Dos 500 milhões de euros em obrigações subordinadas, 76% foi tomada por investidores no Reino Unido (33%), Portugal (26%), Espanha (8%), França (8%) e Suíça (7%). Investidores em Portugal e no Reino Unido compram 59% da dívida emitida pela CGD.

A emissão tem um prazo de 10 anos, com opção de reembolso antecipado pela CGD no final do quinto ano e com uma taxa de 5,75% durante os primeiros 5 anos.