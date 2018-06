Banco de Portugal mantém previsão de crescimento do PIB em 2,3%

Novas projeções do banco central são idênticas às avançadas em março. Economia vai desacelerar até 2020 mas não se afastará da zona euro

O Banco de Portugal (BdP) prevê um crescimento do PIB português de 2,3% este ano, segundo o boletim económico de junho divulgado esta quarta-feira. A taxa de crescimento é idêntica à avançada em março e corresponde também ao ritmo que o Governo fixou no Programa de Estabilidade e Crescimento enviado a Bruxelas em abril.

Para os anos seguintes, as novas projeções do BdP são também idênticas às avançadas há três meses: 1,9% em 2019 e 1,7% em 2020. Ou seja, a economia portuguesa vai continuar a abrandar nos próximos anos. Como, aliás, acontece já em 2018 quando o PIB crescerá a um ritmo quatro décimas inferior aos 2,7% registados no ano passado e que foram o ritmo mais forte que a economia portuguesa conseguiu desde 2000. ´

Explica o BdP que a “expansão da atividade entre 2018 e 2020 deverá assentar no dinamismo das exportações e do investimento – revistos em baixa relativamente às projeções de março – e no crescimento moderado do consumo privado – que foi revisto ligeiramente em alta”.

Apesar da desaceleração da economia, o PIB nacional deverá convergir com a zona euro este ano e manter-se a par do ritmo dos seus pares da moeda única em 2019 e 2020. E chegará este ano finalmente ao nível de PIB que tinha antes da crise financeira. Como refere o BdP: “O PIB deverá aumentar ligeiramente acima do estimado para o conjunto da área do euro, alcançando o nível observado antes da crise financeira internacional. Para os dois anos seguintes prevê-se um crescimento semelhante ao projetado para a área do euro.”

Em termos de PIB per capita espera-se também um crescimento e um “processo muito gradual de convergência real face à área do euro”.