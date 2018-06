Presidente da Autoridade da Concorrência garante que o regulador tem "independência total"

Margarida Matos Rosa nega influência das cativações nas decisões da AdC

"A independência da Autoridade da Concorrência nas suas decisões é total". A garantia foi dada esta quarta-feira pela presidente da AdC durante uma audição no Parlamento, onde foi questionada sobre de que modo as cativações no orçamento do regulador condicionam a sua atuação.

"Obviamente as cativações distraem-nos do essencial, mas não têm impacto na independência das nossas decisões", declarou Margarida Matos Rosa no Parlamento.

Na sua audição na comissão de Economia, a presidente da AdC assegurou ainda que o regulador tem vontade de intensificar as suas investigações.

"Devemos estar orgulhosos do que foi feito nos últimos 15 anos pela AdC, mas devemos ambicionar mais", sublinhou a presidente do regulador.

Questionada sobre se a AdC fará novos estudos sobre o mercado dos combustíveis, Margarida Matos Rosa respondeu que o regulador está atento a esse sector, mas não pode limitar a sua atividade aos combustíveis, tendo também de estudar outros sectores.