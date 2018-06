CMVM enviou quatro processos de investigação criminal para o Ministério Público em 2017

A polícia do mercado de capitais concluiu 20 processos de investigação em 2107, a maioria deles relacionados com suspeitas de abuso de informação privilegiada, avançou a CMVM no relatório anual, publicado esta quarta-feira. Entre estes, quatro foram encaminhados para o Ministério Público. Neste momento, o regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias tem 9 processos de investigação em curso.

Depois de no início de 2017, Gabriela Figueiredo Dias se ter queixado de as cativações pelo Ministério das Finanças poderem vir a levantaram problemas de pagamento de salários na CMVM a questão acabou por se atenuar, depois de conversações com as Finanças, e o regulador terminou o ano sem sobressaltos. Em 2018 a questão das cativações não se colocou e o ano decorre até agora com “tranquilidade” nesta matéria. Recorde-se que a CMVM é financiada pelas taxas que cobra aos supervisionados e que estas aumentaram em 2017. As cativações das receitas têm afetado muitos reguladores, já que é um mecanismos que permite ao Estado melhorar contabilisticamente o défice público.

A CMVM, cuja estrutura foi alvo de uma reorganização interna no ano passado, terminou 2017 com uma “situação financeira equilibrada”. As despesas ascenderam a 21,8 milhões de euros, abaixo do orçamentado, e as receitas situaram-se nos 23,2 milhões de euros, o que permitiu reforçar as reservas da CMVM.

Notícia em atualização