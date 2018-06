Autoridade da Concorrência investiga cinco contratos públicos suspeitos

Denúncias feitas desde o início do ano já puseram o regulador a olhar para cinco potenciais casos de conluio

A Autoridade da Concorrência está a investigar cinco potenciais novos casos de conluio em contratos públicos, revelou esta quarta-feira no Parlamento a presidente da AdC, Margarida Matos Rosa.



As suspeitas resultam de várias denúncias que foram feitas à Autoridade da Concorrência já no decurso de 2018, indicou Margarida Matos Rosa durante a sua audição na comissão de Economia da Assembleia da República, para apresentar um balanço da atividade do regulador.



Na sua intervenção inicial Margarida Matos Rosa não facultou detalhes sobre os contratos públicos que estão a ser analisados.



A presidente da AdC explicou que no ano passado o regulador promoveu mais de uma dezena de ações de sensibilização para o combate ao conluio na contratação pública, que no total juntaram 1300 participantes.



Margarida Matos Rosa enfatizou, na sua apresentação aos deputados, que 2017 "marcou um ano de reforço da atividade de investigação da AdC".